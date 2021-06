Terry Stotts va rencontrer les Pacers

L’expérience Nate Bjorkgren ayant tourné court, essentiellement à cause de problèmes relationnels avec les joueurs et le staff, les Pacers font partie des sept équipes à la recherche d’un entraîneur, et ESPN révèle que la direction va rencontrer trois premiers candidats pour le poste. Point commun aux trois : leur expérience. Pas question donc de reprendre un assistant sans expérience…

Il s’agit d’abord d’un ancien de la maison avec Brian Shaw, actuel coach de l’Ignite en G-league, et ancien assistant de Frank Vogel à Indiana, c’était il y a 10 ans. Formé sous la coupe de Phil Jackson, il a une expérience de coach, aux Nuggets, et il a été assistant aux Lakers avec Phil Jackson donc, mais aussi Luke Walton.

Ensuite, il y a Steve Clifford qui vient de quitter Orlando, et qui a déjà passé 637 matches comme « head coach », aux Hornets et donc au Magic.

Enfin, il y a Terry Stotts. Après neuf ans aux Blazers, il vient d’être coupé avant la fin de son contrat, et il apparaît comme le favori pour le poste.

Pour l’instant, pas de Rick Carlisle, qui a déjà coaché les Pacers. C’était de 2003 à 2007.