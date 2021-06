Mini expérience, mais Maxey efficacité

Belle surprise de cette année côté Philadelphie, Tyrese Maxey est sorti de sa boite lors du Game 6. Véritable boule d’énergie, le meneur rookie a rempli son rôle de joker avec un impact positif des deux côtés du terrain.

Auteur de 16 points alors qu’il stagnait aux alentours des 3 points de moyenne sur cette série, le débutant a haussé son niveau de jeu dans une rencontre où l’entraineur l’attendait au tournant.

« Je l’avais trouvé en difficulté sur les deux premiers matchs » confirme Doc Rivers pour Sixers Wire. « Ils avaient bien préparé leur défense sur lui, et il est jeune. Certains pouvaient trouver qu’il ne savait pas quoi faire mais ils l’ont empêché d’aller au cercle. On lui a montré beaucoup de vidéos, je lui ai dit ce matin qu’il allait être la première rotation mais j’ai finalement menti car nous avons dû procéder autrement avec nos problèmes de fautes. »

Efficace dès le premier quart-temps au relais de Ben Simmons, le meneur n’a pas fui ses responsabilités. « Il n’a pas manqué de cran et il avait confiance en son jeu. Lorsqu’il était sur le terrain, il nous a donné de l’énergie. Il a joué libéré, il n’a pas peur de ces moments là, il va à ses spots et nous aide en apportant de l’énergie. »

En défense sur Trae Young

Non content de donner satisfaction en attaque, le joueur de 20 ans a montré certaines aptitudes défensives face à la vitesse de Trae Young. « J’ai trouvé qu’en plus de Ben (Simmons), Tyrese avait parfaitement défendu sur Trae grâce à sa vitesse. Je continue de lui parler, il a eu beaucoup de difficultés cette saison défensivement mais il continue de travailler et de regarder la vidéo avec Sam (Cassell). Tout le monde va parler de sa performance offensive mais pour moi c’était surtout son meilleur match défensif de l’année et je suis vraiment fier de lui. »

Le meneur a déjà montré à de nombreuses reprises un certain potentiel qu’il entretient en étant un bourreau de travail. « Je l’ai dit toute l’année. Je n’ai qu’un choix, c’est de rester prêt peu importe ce que le coach me demande de faire. Ce soir, ils m’ont demandé de défendre sur Trae Young et de lui compliquer la vie et c’est donc ce que j’ai essayé de faire. À un moment, il a marqué du logo et j’ai levé les yeux par dépit. Mais chapeau à lui, il faut juste lui rendre la tâche le plus difficile possible. »

Souvent tancés, les remplaçants des Sixers ont répondu présent au meilleur des moments et il faudra désormais confirmer dimanche soir, à domicile, dans un Game 7.