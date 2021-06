Les dessous de l’incroyable braquage des Hawks

Il reste quatre minutes à jouer, et Ben Simmons vient de redonner 10 points d’avance aux Sixers (104-94). SportsCenter nous apprend que Philly a 97,5% de chances de gagner la rencontre avec une telle avance. Mais le basket n’est pas une science exacte, et les Hawks vont réaliser un comeback incroyable pour finalement s’imposer 109-106. En quatre minutes, ils vont signer un terrible 15-2 !

Un comeback débuté quelques minutes plus tôt lorsque Trae Young et les siens avaient déjà divisé par deux leur retard puisqu’ils étaient menés de 26 points à neuf minutes de la fin du 3e quart-temps, puis encore de 24 points à deux minutes de la même période. A ce moment-là, Philly avait 99.7% de chances de s’imposer… Mais les Hawks débutent le 4e quart-temps par un 8-2, et voilà comment ils se redonnent des ailes, alors que les Sixers tremblent et s’effondrent.

Depuis 25 ans, les Sixers n’avaient jamais perdu un match après avoir mené d’au moins 25 points

« Il n’y aucun renoncement. On dit toujours qu’un match dure 48 minutes » réagit Nate McMillan. « C’est long, et il a fallu 48 minutes pour y arriver ce soir ». Et il avait déjà fallu 48 minutes au match précédent puisque les Hawks avaient déjà effacé un déficit de 18 points pour s’imposer dans la 4e manche.

Par deux fois, les Sixers se sont écroulés, et c’est la première équipe en 25 ans qui s’inclinent après avoir mené de 18 points et plus dans deux matches de suite. Le plus dingue, c’est que depuis 25 ans, les Sixers n’avaient jamais perdu un match après avoir mené d’au moins 25 points. Et c’était arrivé 165 fois…

« Ce n’est pas difficile de décrire ce comeback » assure Trae Young. « On a des gars qui peuvent mettre des tirs, des 3-points et vraiment lancer notre attaque. On peut rapidement inscrire des points. Je pense qu’en début de match, on a raté beaucoup de tirs ouverts, et c’est l’une de nos premières mi-temps habituelles. Heureusement, on shootera bien mieux chez nous au prochain match. Ce soir, on a toujours eu le sentiment qu’on était dans le match. »

« Lou » et « Gallo » avaient la clé

Acteurs majeurs de ce comeback, Danilo Gallinari et Lou Williams avaient déjà connu un tel scénario. C’était sous les couleurs des Clippers, avec Doc Rivers comme entraîneur. Ils avaient effacé un déficit de 31 points pour s’imposer face aux Warriors. C’était il y a cinq ans. Cela reste encore aujourd’hui le plus gros comeback de l’histoire en playoffs.

« On l’avait déjà fait, en étant menés de 31 points, et 26, c’est moins que 31 » confirme l’Italien. « Je pense que tant qu’on y croit, on peut y arriver, et surtout tant que tout le monde y croit. C’est la chose la plus importante depuis le début de saison. Quand on s’accroche et qu’on y croit, des choses incroyables peuvent se passer. »

Recrutés pour leur expérience, Gallinari et Williams ont été précieux dans le dernier quart-temps, et Williams plante carrément 13 de ses 15 points dans la dernière période. « Il n’y a aucun renoncement chez ces gars » confirme Nate McMillan. « Ils continuent de rester dans ce qu’on essaie de faire. On a trouvé la main chaude de Lou, et une rotation qui fonctionnait pour nous. On a commencé à faire des tops, et on a simplement continué de rester là-dessus. »

Une méthode qui rend fier Trae Young, auteur d’un nouveau match énorme avec ses 39 points et 7 passes. « Quel que soit le score, on a continué de se battre. Je suis fier de cette équipe. On a confiance en chacun de nous. »