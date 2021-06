Atlanta veut s’en sortir par sa défense

Les Hawks et leur staff ont analysé l’ensemble des points sur lesquels il allait falloir appuyer afin d’espérer égaliser ce soir dans la demi-finale de conférence face aux Sixers. Dominés dans la dimension athlétique, les troupes de Nate McMillan ont également beaucoup souffert en défense.

Pour Kevin Huerter, et même si De’Andre Hunter (touché au ménisque et forfait pour le reste des playoffs) et Cam Reddish (absent de longue date) manquent à l’appel, Atlanta est capable de faire beaucoup mieux.

« On a toujours le sentiment qu’on a les gars pour battre cette équipe », a-t-il déclaré dimanche. « De’Andre va nous manquer, mais il a fait des allers-retours à l’infirmerie toute l’année et nous avons trouvé des moyens de battre de très bonnes équipes, tout au long de l’année. On doit donc simplement jouer notre style de basket, imposer notre rythme, notre tempo, et les limiter en faisant des stops défensifs. Tout se résume à ça. Si on n’arrive pas à les arrêter, ce qu’on fera en attaque n’aura pas d’importance ».

Bien défendre pour mieux attaquer

Comme l’a rappelé le shooteur d’Atlanta, les bonnes séquences défensives facilitent aussi le jeu d’attaque. En concédant trop de paniers, les Hawks se privent ainsi du jeu de transition dans lequel ils excellent.

Le constat a été un peu plus alarmant à chaque match, concernant le nombre de points inscrits en contre-attaque (10 points sur le Game 1, 9 dans le Game 2, 6 dans le Game 3) et de passes décisives, qui est aussi en chute libre. Le signe d’une équipe en perte de rythme, mais aussi très gênée par la défense très haute de Philly.

« C’est difficile d’être bon en attaque quand tu récupères toujours le ballon après avoir encaissé un panier. Nous devons trouver un moyen de faire des stops », a-t-il ajouté. « Offensivement, nous sommes une équipe qui, dans le premier match, a été excellente en transition. La balle circulait, nous étions vifs dans nos mouvements. Et on avait l’impression d’être en transition, on jouait un peu plus vite dans le premier match, et je pense que les deux derniers matchs, surtout le dernier, ils nous ont fait jouer sur moitié de terrain un peu plus. Le jeu semblait plus lent. On n’avait pas l’impression d’avoir un bon rythme. C’est ce qu’on doit essayer de retrouver au prochain match, surtout au début ».

Dans l’urgence

En cas de défaite, les Hawks se retrouveraient dans une situation particulièrement compliquée avec trois balles de matchs à venir pour les Sixers, dont deux à domicile. Atlanta n’est donc pas encore dos au mur mais peut dangereusement s’en rapprocher ce soir. Clint Capela espère ainsi que la situation aidera l’ensemble de l’équipe à se surpasser, l’intérieur suisse s’étant par séquences retrouvé dépassé face aux coups de boutoir adverses.

« On va devoir être un peu plus en mode urgence », a-t-il lancé. « Être plus haut sur le ballon, plus agressif. Ils s’en sortent trop bien sur trop de choses parce qu’on n’affiche pas le visage qu’on veut, en étant agressif tout le temps. Ils s’en tirent avec des rebonds offensifs, des prises faciles. Ils ont le ballon et ils voient les rebonds avant nous. On ne met pas assez de pression, donc on doit juste être plus agressifs ».