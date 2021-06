Les Hawks dominés dans l’impact physique

C’est la deuxième fois de suite qu’Atlanta mord la poussière face aux Sixers. Après avoir glané le Game 1, les Hawks restent en effet sur deux revers de 16 points, dernier en date cette nuit avec un match que les Sixers ont plié au retour des vestiaires pour s’imposer 127-111.

Après la rencontre, Nate McMillan a ainsi mis en avant ce qu’il estimait comme l’élément qui a fait basculer cet acte III : l’impact physique des Sixers auquel ses protégés n’ont pas su répondre.

« Ils ont fait du bon boulot, en mettant leur plan à exécution et vraiment en nous écrasant, en tirant avantage de leur taille », a-t-il déclaré. « Tobias Harris a plus ou moins pris le contrôle à un moment, et nous n’arrivions plus à obtenir de stops afin de nous projeter en transition et de nous faciliter la tâche. On a lâché prise dans le troisième quart-temps, et lorsque leur défense est en place en face, ils sont plutôt bons ».

Le coach des Hawks a également reconnu que les Sixers ont eu trop d’occasions de finir dans la raquette, mettant en avant l’impact d’un Joel Embiid pour poser des écrans solides et donc créer des espaces.

« C’est un gros écran qu’Embiid pose à chaque fois, et nous ne passons pas à travers. Nous nous faisons bouger sur ces écrans et nous devons travailler plus dur pour passer à travers et essayer de garder le ballon à l’extérieur », a-t-il poursuivi. « Ça s’est joué dans la raquette pour nous, dans la mesure où ils prenaient le meilleur sur les écrans avec Embiid et Ben Simmons, et jouaient simplement dans notre peinture. Nous devons donc faire un meilleur travail en venant en aide, en se présentant bien devant l’écran. Mais les arrières doivent parvenir à contourner ».

Toutes les options restent ouvertes pour le Game 4

Dans le but d’ajouter un peu de taille à son cinq, Nate McMillan a repris la deuxième mi-temps avec Tony Snell. Un choix qui n’a pas vraiment été payant…

« On cherchait à apporter du changement, ce qu’on a aussi fait sur la fin en alignant un cinq différent pour voir ce que ça pouvait donner. Leur taille a un impact sur cette série. Quand il faut garder des gars au poste comme Ben Simmons, Tobias Harris et bien sûr Joel Embiid sans oublier Dwight Howard… Donc on a essayé de provoquer un changement et de tenter des combinaisons différentes ».

Les Hawks doivent-ils prendre le risque d’opter pour davantage de « small ball » ou essayer de contrecarrer les Sixers en jouant plus physique ? Nate McMillan et son staff vont avoir jusqu’à lundi soir pour y réfléchir. « Toutes les options seront sur la table. Leur taille est vraiment un facteur important. On s’est fait marcher dessus dans la peinture, donc on va voir les ajustements qu’on peut faire ».

Pour ce qui est de l’état d’esprit en revanche, le message a été délivré dès la fin du Game 3, à savoir de garder la tête haute et de ne surtout pas se désunir face à cette nouvelle épreuve afin d’éviter une deuxième défaite à domicile dans deux jours.

« On doit rester ensemble. Ça va être difficile et on savait que ça allait l’être. Il faut qu’on reste unis. Ne pas nous déchirer quand on traverse un moment difficile, on va retourner au tableau noir demain, regarder la vidéo du match, et nous préparer pour le match de lundi », a conclu coach McMillan.