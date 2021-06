Taylor Jenkins très fier de la culture des Grizzlies

Sortis par le Jazz après avoir éliminé les Warriors de Steph Curry en « play-in », les Grizzlies ont franchi un nouveau cap cette année. Sous l’impulsion de Ja Morant, Memphis veut s’imposer parmi les places fortes de l’Ouest.

Interrogé après l’élimination de son équipe, Taylor Jenkins tenait d’ailleurs à féliciter ses hommes. « Les gens vont dire que c’était une bonne saison mais c’était une très bonne saison pour les Memphis Grizzlies. On a fait de grandes choses et ça va nous motiver pour la suite. On a un avenir brillant devant nous. »

Et comme ce fut le cas lors de la période du « Grint &Grind » des Marc Gasol, Zach Randolph, Mike Conley et Tony Allen, Jenkins veut instaurer une certaine mentalité au sein de son équipe.

« C’est la principale chose dont nous parlons. Cette culture fait partie des habitants de Memphis. Il y a une manière de travailler et de développer les joueurs. Ça commence par protéger ce que nous faisons et ce que nous sommes. C’est le point de départ de toutes les décisions que nous prenons… Nous savons quelle est notre vision et on espère que ça nous mènera au succès. Tout le monde dans l’organisation sait ce que nous sommes et ce qu’on essaye de construire. Je suis vraiment content avec cette année de ce que nous avons construit pour l’avenir. »

Construire autour de Ja Morant

Et cet avenir s’appelle Ja Morant. Excellent pour sa deuxième année, le meneur a franchi un cap en écartant notamment Stephen Curry au dernier « play-in ».

« Ja est une grosse part de notre futur, ce qui me donne une confiance énorme dans ce qu’on va être capable de faire. Ja a tellement grandi cette année, je sais qu’il va être très motivé cet intersaison pour passer un cap et améliorer l’équipe… Il a seulement gratté la surface de son potentiel que ce soit avec son talent, son leadership, son QI, son impact dans les victoires et dans les playoffs. On l’a vu grandir. Il est fait pour ces moments. »

Autour de son jeune joueur, Taylor Jenkins veut logiquement construire un collectif solide, où Jaren Jackson Jr. devra jouer le rôle de lieutenant. « On s’appuie les uns sur les autres et sur le travail entrepris par tous les joueurs. Ainsi lorsque votre numéro est appelé, vous êtes capable d’élever votre niveau. Je suis impatient de voir Jaren (Jackson Jr.) cet été. Ça va être le premier vrai intersaison en bonne santé pour lui. Il va continuer d’améliorer son jeu, il a faim. Il est en communication constante avec nous sur les différents moyens pour s’améliorer. Je suis donc ravi de voir sa motivation avec notre staff qui va l’aider à passer au niveau supérieur. »