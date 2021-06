Comme son père, Bronny James fait la couverture de Sports Illustrated

Elle n’aura sans doute pas la portée historique et mémorable de celle de LeBron James, le 10 février 2002, marquée du surnom « The Chosen One » (l’élu), mais elle est déjà très symbolique. Fils aîné de la star des Lakers, Bronny James figure avec son équipe de e-sport en couverture de Sports Illustrated.

Déjà très populaire depuis quelques années et attendu éventuellement en NBA en 2023, le fils de LeBron est donc mis en lumière par le plus grand magazine de sport américain à seulement 16 ans. Certes, il n’est pas tout seul, et ce n’est pas pour ses exploits de basketteur, mais il est en avance sur son père qui avait 17 ans en février 2002. Pour fêter ça, la star des Lakers a encadré cette couverture pour l’offrir à sa progéniture.

Avec 38 couvertures de Sports Illustrated, le MVP des Finals 2020 fait partie des sportifs le plus souvent mise à l’honneur par le magazine. Seuls Michael Jordan (54 fois) et Muhammad Ali (40) ont été plus souvent que lui en couverture depuis la création de l’hebdomadaire en 1954.