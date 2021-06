Isaiah Stewart tire le bilan de sa première saison

Choisi en 16e position de la dernière Draft NBA, Isaiah Stewart n’était pas forcément le joueur le plus attendu chez les Pistons, qui avaient notamment sélectionné Killian Hayes en 7e choix, mais le rugueux intérieur formé à l’Université de Washington a bien été le débutant le plus productif à Detroit.

A 8 points, 7 rebonds et 1 passe de moyenne pour sa première campagne dans la Grande Ligue, Stewart a tout simplement terminé meilleur rebondeur de la classe biberon, avec un double-double à 15 points et 21 rebonds qui a marqué les esprits face au Thunder en avril dernier.

« J’ai dû apprendre le jeu NBA », avoue-t-il tout de go dans The Athletic. « Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Le jeu NBA est évidemment plus rapide qu’à l’université. Pour m’adapter, j’ai dû progresser sur mon QI et ma compréhension du jeu. Au fur et à mesure de la saison, à force de regarder et d’étudier chaque match, j’ai pris des notes et j’ai commencé à mieux comprendre. »

Pour progresser rapidement et efficacement, Stewart a pris une bonne habitude : celle de regarder ses propres performances à la vidéo, rien de bien sorcier jusque-là. Mais le grand gaillard natif de Rochester dans l’Etat de New York l’a fait consciencieusement, annotant chacune de ses prestations de remarques et de critiques inscrites une fois pour toutes dans son esprit ou, à défaut, dans son petit calepin (un iPad en fait) !

« On regardait chaque match et on prenait des notes. On faisait ça dans l’avion. Si on jouait à domicile, j’arrivais le lendemain matin et on revoyait le match. Je regardais déjà des vidéos à l’université mais jamais à ce point. Quand j’ai commencé avec Sean Sweeney [un assistant coach], c’était la première fois que j’analysais le match comme ça et que je prenais des notes. Mais ça m’aide énormément. Ça m’aide à devenir plus intelligent sur le parquet. »

« Ce n’est un secret pour personne qu’on est en train de construire »

Partenaire de jeu intéressant dans son duo avec Killian Hayes sur la fin de saison, Stewart a d’ores et déjà gagné ses galons dans la rotation de Dwane Casey cette saison, ne serait-ce que par sa mentalité de battant et son énergie débordante, non sans rappeler un Ben Wallace dans le coeur des fans du Michigan. En tout état de cause, Stewart atteste de la bonne ambiance qui règne chez les jeunes Pistons, dont le noyau dur est encore très jeune (et tendre).

« Pendant quasiment toute la saison, on était tout le temps ensemble. On a pu apprendre à bien se connaître et passer du temps ensemble. Maintenant qu’on est dans l’intersaison, on peut se retrouver et passer du temps ensemble. L’été est clairement bien pour ça », apprécie Stewart. « Ce n’est un secret pour personne qu’on est en train de construire. On pose les fondations pour les années à venir. Tout le monde le sait. On travaille et on prend les choses jour après jour pour construire. »

Col bleu s’il en est, Stewart peut clairement tenir la comparaison avec Ben Wallace dans son travail aux rebonds, défensif comme offensif, mais c’est l’autre Wallace, Rasheed, qu’il rappelle en attaque, avec sa capacité à tirer à 3-points et à rouler vers le cercle pour trouver des tirs dans le petit périmètre.

Après avoir vu les défenses s’adapter, Stewart veut plancher cet été sur ses départs en dribble, tout en perfectionnant le reste de ses armes. Véritable guerrier des parquets, Stewart compte bien prendre sa revanche sur certains joueurs qui lui ont damé le pion à la dernière Draft…

« Pendant la saison, j’ai suivi mes camarades rookies ainsi que les joueurs qui jouent sur mon poste, pour voir ce qu’ils font et ce que les médias disaient d’eux avant la draft, comment ils avaient été présentés. C’est comme ça, tout ça n’importe plus maintenant, je me concentre sur ma progression pour être le meilleur joueur possible. Mais j’ai vu certaines choses passer. Je ne laisse pas ça me distraire mais ça jette de l’huile sur le feu. J’ai pris note. »