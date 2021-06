Dwyane Wade ironise sur l’amende de Pat Riley

Parce qu’il pensait qu’on l’interrogeait sur LeBron James alors que la question portait sur Dwyane Wade, Pat Riley s’est laissé aller à dire qu' »une clé restait sous le paillasson » au cas où l’ailier vedette des Lakers envisageait de revenir à Miami. C’était dit avec le sourire, en sirotant un verre de vin, mais pour la NBA, c’est du « tampering », et le président du Heat a écopé de 25 000 dollars d’amende.

Pour Chris Bosh, invité de ESPN, la déclaration de Riley n’est pas surprenante. « Quand on est le Heat, qu’on est habitué à se mêler à la course au titre et qu’on ne l’est pas, on réfléchit déjà au prochain move, et à comment s’améliorer » rappelle l’ancien intérieur All-Star. « Je suis presque sûr qu’il voulait dire des choses en plaisantant, tout en étant un peu sérieux. Car c’est la période de l’année où vous voulez jouer. Vous voulez vous mêler à la bagarre, être dans la compétition pour le titre NBA. Et le fait de ne pas en tête l’oblige à retourner dans le passé et il pense simplement à différents scénarios. »

Lui aussi ami de LeBron James, et impliqué dans la tirade de Pat Riley, Wade préfère s’en moquer… « Eh bien, Pat Riley trouvera 25 000 dollars dans ses chaussettes… et je dirais que Pat Riley a fait du Pat Riley. »