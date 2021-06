Comme la sélection américaine qui fait déjà face à des défections, l’Espagne ne devrait pas non plus se présenter au maximum de ses forces pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo. Selon le quotidien As, c’est en effet Nikola Mirotic (2m08, 30 ans) qui aurait déjà dit non à la Roja.

Après une saison longue et difficile avec Barcelone, dont une quarantaine de matchs en déplacement entre l’Euroleague et le championnat ACB, Mirotic veut privilégier sa famille et prendre un repos amplement mérité, au lieu de s’astreindre à nouveau à un été de travail en sélection, sans parler des dispositifs de sécurité sanitaire autour des JO.

Prenant généralement la place de naturalisé, autorisé dans chaque équipe par le règlement FIBA, Mirotic pourrait donc la céder à un autre joueur, comme Serge Ibaka par exemple. Mais l’ailier fort vétéran des Clippers est toujours engagé en playoffs, et il est surtout à l’infirmerie.

Sans Mirotic et sans doute Ibaka, l’Espagne pourrait aussi devoir composer sans Ricky Rubio, leur meneur référence, et MVP de la dernière Coupe du monde remportée par l’équipe ibère. Comme Mirotic, Rubio est au bout du rouleau après une saison marathon effectuée en pleine pandémie…

Ricky Rubio encore dans le flou…

« Maintenant, je suis épuisé », avait-il récemment avoué à The Athletic. « C’est probablement un oui (pour aller aux Jeux), mais je dois passer du temps avec ma famille. Je le mérite et j’en ai vraiment besoin pour repartir du bon pied. On n’a pas eu un seul jour de congé avec la famille pendant six mois. »

Dans l’incertitude, Sergio Scariolo va donc devoir jongler avec plusieurs rotations, ou alors se montrer convaincant, pour réunir les meilleurs joueurs espagnols (dont Pau et Marc Gasol pour un dernier tour de piste) avant Tokyo.

Sa sélection devrait globalement se construire sur une nouvelle génération centrée autour des frères Hernangómez, Willy (26 ans) et Juancho (25 ans) ; mais aussi Alex Abrines (27), Pierre Oriola (28), Alberto Abalde (25), et de jeunes talents comme Sergi Martínez (21 ans), Carlos Alocén (21 ans), Joel Parra (21 ans) ou encore Usman Garuba (19 ans).

Pour rappel, l’Espagne jouera deux matchs de préparation, l’un à Malaga, l’autre à Paris (le 10 juillet à l’Accor Arena de Bercy), face à l’Equipe de France. Et c’est au terme de ces matchs que la sélection définitive pour les JO sera annoncée…