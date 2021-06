Nicolas Batum très heureux d’affronter Rudy Gobert

S’il a très peu goûté aux playoffs avec les Hornets, Nicolas Batum y avait participé cinq fois en sept ans avec les Blazers, atteignant les demi-finales de conférence en 2014 après un panier de légende de Damian Lillard face aux Rockets. Sept ans plus tard, le Français retrouve ce stade de la compétition, et ce sera face au Jazz, le leader de la NBA. L’occasion de croiser Rudy Gobert, et forcément ça lui donne le sourire.

« C’est toujours plaisant de faire face à un compatriote en playoffs. J’avais déjà joué contre Tony et Boris, mais jamais contre Rudy. Ça va être la première fois et ça va être une grosse série. Ils ont réussi une grande saison et lui aussi, je pense qu’il va gagner un troisième titre de meilleur défenseur de l’année, je l’espère en tout cas. Il le mérite. »

Un message sympa avec d’entrer dans le vif dès demain soir, à Utah. « Mais maintenant, on doit le battre ! On va se reposer le plus possible sur les prochaines 36h et on va repartir au combat. Ça va être difficile à l’extérieur, surtout dans leur salle mais il faut être prêt à finir le travail. »

Rappelons qu’à l’automne dernier, le Jazz faisait partie des franchises qui s’étaient positionnées sur Batum. Il avait préféré rejoindre les Clippers, et on verra s’il avait vu juste…