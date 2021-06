Trae très fort

Trop fort face à la défense des Knicks, pourtant l’une des meilleures de la NBA, Trae Young se mesurait cette nuit à une autre défense de premier choix avec trois pointures sur les postes extérieurs : Matisse Thybulle, Ben Simmons ou encore Danny Green.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le meneur des Hawks a répondu présent avec ses 35 points et 10 passes. Le lutin d’Atlanta a été exceptionnel pendant une mi-temps, terminée à 25 points et 7 passes, avant d’être davantage embêté au retour des vestiaires.

Doc Rivers le savait. Freiner Trae Young représente un sacré casse-tête : « On avait beaucoup d’options et on les a probablement toutes utilisées. »

Trop facile en 1ère mi-temps

Chargé de défendre sur lui en première mi-temps, Danny Green n’est pas parvenu à freiner le meneur des Hawks. Trop malin et trop rapide, Trae Young a utilisé à merveille les écrans pour d’abord mettre en rythme ses partenaires et trouver par la suite ses endroits préférentiels au scoring. « Danny a été excellent sur les petits meneurs toute l’année. Mais Trae n’est pas juste un meneur de petite taille, c’est un joueur exceptionnel » résume Doc Rivers sur ESPN.

Un peu à l’image de Luka Doncic, Young est un système à lui tout seul. Très bon de loin, et même de très loin, il excelle aussi sur les floaters mais aussi dans les passes. Le 5e choix de la Draft 2018 dispose d’une palette offensive exceptionnelle, bien plus large qu’on ne l’imaginait à sa sortie d’université.

Pas assez physique sur lui lors des 24 premières minutes, Philadelphie en a payé le prix fort, et Young est ravi de pouvoir montrer son talent au plus grand nombre. « C’est la grande scène. On espère que beaucoup de gens nous regardent jouer en ce moment et puissent se faire une opinion au lieu de juste lire une feuille de stats. C’est bien que nous puissions jouer sur le réseau national et que tout le monde ait la chance de voir qui on est réellement ».

Plus en difficulté face à Ben Simmons

En deuxième mi-temps, changement de stratégie à Philly, et c’est Ben Simmons qui se colle au défi. Assez mobile malgré ses 2m08 et considéré comme l’un des trois meilleurs défenseurs de l’année, l’Australien s’en tire beaucoup mieux que Green. Avec davantage de prises à deux en sortie d’écran, Philadelphie a freiné l’impact du meneur des Hawks : 3 sur 10 aux tirs après la pause. A l’image encore une fois de Luka Doncic, Young fait partie de ceux qui subissent le plus de prises à deux, et il est capable de les anticiper et de les piéger par ses passes.

« Ils ont été agressifs en le prenant à deux sur les écrans. Dans ces cas-là, le but est de ressortir le ballon et il l’a bien fait »analyse Kevin Huerter. « On a été efficace quand on donnait le ballon et qu’on faisait les extra-passes. On basculait de côté pour rentrer nos 3-points. »

S’il sera très compliqué d’éteindre complètement Trae Young sur cette série, les Sixers vont s’appuyer sur cette 2e mi-temps référence pour le gêner, et Ben Simmons devrait s’y coller dès l’entre-deux. « Je vais probablement défendre sur lui » confirme-t-il. « Du moins, c’est ce que je veux si les arbitres ne sifflent pas sans arrêt des fautes et que je peux être physique avec mes 2m08. »