Mark Cuban confirme Rick Carlisle sur le banc des Mavericks

Encore raté. Pour la deuxième fois d’affilée, les Mavericks ont buté au premier tour des playoffs sur l’obstacle des Clippers. Cette année, c’est encore plus décevant puisque Luka Doncic et sa bande ont mené 2-0, puis 3-2 dans la série, avec une balle de match à domicile dans le Game 6. Mais Kawhi Leonard est passé par là…

Pour la franchise comme pour Rick Carlisle, c’est un échec de plus. Dallas n’a toujours pas remporté la moindre série de playoffs depuis l’épopée de 2011 et les Finals gagnées contre Miami. Une décennie de disette, ça commence à faire long, surtout avec un effectif aussi intéressant que celui assemblé depuis quelques mois.

Comme à Portland, qui vient de se séparer de Terry Stotts, est-ce la fin d’un cycle après treize années et 1033 matches de saison régulière sous Carlisle (61 ans) ? « C’est une question qu’il faut poser à Mark. Je pense évidemment être l’homme de la situation » a répondu Carlisle en conférence de presse. « Mais je vais lui envoyer un SMS pour voir ce qu’il en pense. »

Pas besoin d’envoyer de SMS puisque Mark Cuban a déjà fermé la porte à un changement d’entraîneur.

« Laissez-moi vous dire comment je vois les choses pour le coaching », commence le propriétaire des Mavericks pour ESPN. « On ne fait pas un changement pour faire un changement. Sauf si on connaît quelqu’un de bien meilleur, l’herbe est rarement plus verte ailleurs. »

Carlisle, qui est également le président du syndicat des coaches (NBCA), devrait donc continuer l’aventure à Dallas encore quelque temps. Rappelons qu’il est arrivé sur le banc texan en 2008, comme Erik Spoelstra à Miami, et les deux hommes partagent une longévité, dans une même franchise, que seul l’immense Gregg Popovich (en poste depuis 1996 à San Antonio) peut leur contester actuellement en NBA.