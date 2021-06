À vos agendas : le calendrier des demi-finales de conférence des playoffs NBA

Même si on ne connaît pas encore le vainqueur de la série entre les Clippers et les Mavericks, les demi-finales de conférence débutent ce samedi, et la NBA a dévoilé le calendrier complet du second tour des playoffs.

On a ajouté le Game 7 entre les Clippers et les Mavericks prévu dimanche à 21h30. Comme d’habitude, une rencontre indiquée à 1h30 ou 3h00 se déroule dans la nuit du jour suivant.

Samedi 5 juin

Brooklyn – Milwaukee | Game 1 | 01h30

Dimanche 6 juin

Philadelphie – Atlanta| Game 1 | 19h00

LA Clippers – Dallas | Game 7 | 21h30

Lundi 7 juin

Brooklyn – Milwaukee | Game 2 | 01h30

Phoenix – Denver | Game 1 | 04h00

Mardi 8 juin

Philadelphie – Atlanta| Game 2 | 01h30

Utah – LAC ou Dallas | Game 1 | 04h00

Mercredi 9 juin

Phoenix – Denver | Game 2 | 04h00

Jeudi 10 juin

Milwaukee – Brooklyn | Game 3 | horaire à déterminer

Utah – LAC ou Dallas | Game 2 | 04h00

Vendredi 11 juin

Atlanta – Philadelphie | Game 3 | 01h30

Denver – Phoenix | Game 3 | 04h00

Samedi 12 juin

LAC ou Dallas – Utah | Game 3 | 02h30

Dimanche 13 juin

Milwaukee – Brooklyn | Game 4 | 21h00

Denver – Phoenix | Game 3 | 02h00

Lundi 14 juin

Atlanta – Philadelphie | Game 4 | horaire à déterminer

LAC ou Dallas – Utah | Game 4 | 02h30

Mardi 15 juin

Brooklyn – Milwaukee | Game 5 | (si besoin)

Phoenix – Denver | Game 5 | (si besoin)

Mercredi 16 juin

Philadelphie – Atlanta| Game 5 | (si besoin)

Utah – LAC ou Dallas | Game 5 | (si besoin)

Jeudi 17 juin

Milwaukee – Brooklyn | Game 6 | (si besoin)

Denver – Phoenix | Game 6 | (si besoin)

Vendredi 18 juin

Atlanta – Philadelphie | Game 6 | (si besoin)

LAC ou Dallas – Utah | Game 6 | (si besoin)

Samedi 19 juin

Brooklyn – Milwaukee | Game 7 | (si besoin)

Samedi 20 juin

Philadelphie – Atlanta| Game 7 | (si besoin)

Utah – LAC ou Dallas | Game 7 | (si besoin)

Phoenix – Denver | Game 7 | (si besoin)