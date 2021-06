Après Jrue Holiday en 2020, c’est Damian Lillard qui va recevoir le Twyman-Stokes Award qui récompense chaque année le meilleur coéquipier présent en NBA. Créé en 2013 en hommage à l’amitié entre les coéquipiers Jack Twyman et Maurice Stokes, ce trophée récompense le joueur qui se fait remarquer par son altruisme sur et en dehors du terrain, et par sa volonté d’être un modèle pour ses coéquipiers.

Le vote se déroule à partir d’une liste de six joueurs par conférence pré-déterminés par des légendes et des dirigeants NBA. Les joueurs, environ 250, sont ensuite amenés à voter pour l’un de ces six joueurs, sachant qu’ils ne peuvent pas voter pour un de leurs coéquipiers.

Leader des Blazers, qui jouent leur survie face à Denver ce soir, Damian Lillard succède donc au palmarès à Jrue Holiday, mais aussi Tim Duncan, Vince Carter, Dirk Nowitzki ou encore Chauncey Billups.