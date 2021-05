Quasiment muet depuis le début des playoffs, Kyle Kuzma ne veut pas forcer au scoring

Entame de playoffs très discrète pour Kyle Kuzma. Après une première manche face aux Suns terminée sans point, l’ailier a dû se contenter de deux points lors du deuxième affrontement, remporté par son équipe.

Sa contribution offensive, malgré un peu moins de 20 minutes jouées à chaque fois, est ainsi anecdotique jusqu’ici. Mais il assure que depuis l’arrivée d’Anthony Davis à Los Angeles, son rôle n’est pas nécessairement de marquer.

« Évidemment que si l’on s’arrête aux tirs tentés, j’ai peu le ballon en main mais ce n’est pas grave », relativise le joueur, qui n’a converti qu’une seule de ses six tentatives au total. « J’ai confiance en l’idée qu’il finira par arriver, mais mon objectif est de contribuer en défense et de faire ces petites choses pour nous aider à gagner, en jouant un basket de champions, et ça me va. »

Alors que Frank Vogel s’est appuyé sur le quatuor LeBron James – Anthony Davis – Dennis Schroder – Andre Drummond, tous à plus de 15 points dans la seconde manche, Kyle Kuzma accepte ainsi de se mettre en retrait.

Affichant près de 19 points de moyenne lors de sa deuxième saison avec les Lakers, il a réduit son volume de tirs depuis deux ans. Mais avec 13 points de moyenne, il reste le 5e meilleur marqueur de l’équipe.

Un rôle logique selon Frank Vogel

Il concède toutefois que ce n’est « pas l’idéal » pour lui de shooter aussi peu qu’en ce moment. Mais plutôt que de se morfondre ou de montrer sa frustration, il assure préférer actif dans le jeu avec l’espoir que ses déplacements lui permettront d’être servi par ses coéquipiers.

« J’ai eu un paquet de fois le ballon dans la raquette en pensant scorer, mais il y avait un coéquipier ouvert que j’ai servi. Il s’agit simplement de faire les bons choix et ça me va », poursuit-il.

De son côté, son coach ne cache pas qu’il aimerait davantage mettre en avant son joueur, parce qu’il sait ce dont il est capable. Mais pour Frank Vogel, être limité à ce rôle « d’option offensive secondaire, chargé de défendre et prendre des rebonds, d’arracher les ballons et de finir lorsque la balle lui revient », colle bien à Kyle Kuzma. « On joue tellement sur Anthony et LeBron, encore plus durant les playoffs », ajoute le coach.

Une chose est sûre : ce dernier ne veut pas que son joueur, qui tournait à 10 points de moyenne lors des derniers playoffs, se mette à forcer en attaque. Cette formule avait bien fonctionné l’année dernière.