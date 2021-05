Deandre Ayton se voit comme un mélange de Bam Adebayo et Rudy Gobert

Chaque joueur se fixe des objectifs personnels, et au micro de The Athletic, Deandre Ayton a dévoilé le sien : « Je veux être reconnu comme le meilleur jeune « two-way center » de l’histoire« . Rien que ça !

En gros, le pivot des Suns veut laisser son nom dans l’histoire comme le jeune pivot le plus complet de l’histoire. « Complet » dans le sens : aussi bon en défense qu’en attaque. Si le Bahaméen a bien progressé en défense cette saison, il y a tout de même encore pas mal de boulot mais il y croit.

« Je me vois clairement comme ce type de joueur, et même meilleur encore » assure-t-il. « Je veux être ce joueur reconnu pour ça, et pas uniquement comme le joueur qui en est capable. La défense est tellement importante dans mon style de jeu, et c’est ce qui crée mon attaque, et c’est ce qui est utile à mon équipe pour marquer. La défense gagne des matches, et quand ma carrière sera terminée, je veux être reconnu pour ça. »

Des pivots aussi bons en défense qu’en attaque, il y en a une bonne dizaine dans l’histoire de la NBA, et on pourrait citer Hakeem Olajuwon, David Robinson, Patrick Ewing ou encore Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell et même Joel Embiid plus près de nous. Mais Deandre Ayton a deux autres modèles sur le plan défensif.

« Je suis physique, je suis le pilier de la défense, et je fais de mon mieux pour protéger notre camp »

« Je suis un peu Gobert et Adebayo à la fois » estime carrément le pivot de Phoenix. « Je suis un joueur similaire à Gobert par ma couverture sur le pick-and-roll, ma maîtrise des écrans et lorsque je laisse les attaquants venir vers moi. Mais aussi en étant capable de changer et de défendre au large. Je change sur les arrières, et je peux bouger mes appuis sur deux ou trois dribbles. »

Dans sa troisième saison, Deandre Ayton a en effet énormément progressé défensivement depuis son arrivée dans la ligue, alors qu’il était souvent trop tendre et peu intimidateur. Quand il est totalement concentré, il est désormais à la fois solide sur l’homme et dans la couverture défensive, comme dernier rempart.

« Je m’appuie sur ce que je fais de mieux, en ayant un impact des deux côtés du terrain, en étant essentiellement une présence avec ma taille et mon envergure » poursuit-il. « Je communique, j’ai la capacité d’être mobile, de prendre des rebonds et d’être costaud. Je suis physique, je suis le pilier de la défense, et je fais de mon mieux pour protéger notre camp. Franchement, je veux être le gars qui s’accroche ».

Pour lui, la prochaine étape est simplement de le faire de manière régulière, match après match. Premier élément de réponse cette nuit avec la deuxième manche face aux Lakers et un Anthony Davis forcément revanchard.