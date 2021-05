Baptême du feu raté pour Julius Randle

C’était le duel à distance à suivre pour ce Game 1 : Trae Young contre Julius Randle. Et après 48 minutes, le constat est clair : avantage Young, non seulement parce que les Hawks ont gagné mais aussi parce que le meneur de jeu, décisif dans le « money time », a livré une bien meilleure prestation que l’intérieur des Knicks.

Julius Randle a de son côté terminé avec 15 points à un très vilain 6/23 au shoot. Pris par la pression des Hawks mais également par celle d’une première en playoffs, il n’a jamais semblé être entré dans la partie et, pis encore, il s’est enfermé dans des choix douteux et a forcé ses tirs.

« Ils ont plutôt pas mal défendu sur lui, comme on s’y attendait », a expliqué Tom Thibodeau à SNY. « Le match dicte le jeu et s’ils mettent deux joueurs sur lui, il doit trouver le joueur ouvert. Il l’a déjà fait par le passé. Dès lors, l’attaque devrait être plus facile. »

L’intérieur All-Star doit mieux choisir ses positions et lire les situations. Certes, la défense des Hawks a été serrée et il a parfois été pris à deux, mais il a aussi beaucoup insisté, sans réussite, en un-contre-un et à mi-distance.

« Je savais qu’ils allaient faire ça », reconnaît l’ancien Laker, en évoquant les moments où deux défenseurs étaient sur lui. « Je suis tout de même satisfait de mes shoots. Je vais regarder les images du match et m’adapter. Pas d’excuses et peu importe ce qu’ils ont fait face à moi, je dois regarder les vidéos et trouver une façon pour me faciliter la vie. Après, peut-être qu’il y a eu quelques moments où j’aurais pu passer. »

Surtout que les remplaçants Derrick Rose (17 points) et Alec Burks (27 unités) étaient particulièrement en forme, notamment en dernier quart-temps. Là où Julius Randle a shooté à 1/5 dans le dernier acte, ses deux coéquipiers inscrivaient 22 points à 7/11 au shoot dont 18 points rien que pour Alec Burks, excellent dans ce Game 1.

Réaction attendue, pour celui qui a réussi deux pointes à plus de 40 points cette saison face à Atlanta, dans le Game 2 mercredi soir, toujours au Madison Square Garden.