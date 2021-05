Carmelo Anthony met fin à dix ans de disette à Denver !

Toutes les séries ont une fin, et c’est avec un certain soulagement que Carmelo Anthony a vu la sienne arriver à son terme cette nuit sur la terre de ses premiers exploits. Drafté en 2003 par Denver, « Melo » a été un « Nugget » pendant huit saisons avant de répondre aux sirènes des Knicks, en 2011. La rupture avait été brutale avec les fans de la franchise des Rocheuses qui l’ont encore accueilli avec des sifflets cette nuit lorsqu’il est entré en jeu, dix ans après son départ !

« Ce n’est que de l’affection, je suis cool avec ça. Ça fait dix ans maintenant que je suis parti, et l’affection est toujours là. On m’aime et on me déteste, je ne peux pas y faire grand chose, si ce n’est de sourire, prendre du plaisir et jouer au basket. Peu importe ce qu’ils disent, ça ne me préoccupe pas », a-t-il déclaré après la rencontre.

Petite anecdote, grande victoire

Jusqu’à présent, ces derniers pouvaient se consoler en voyant Carmelo Anthony repartir chaque année avec une défaite dans ses valises. Depuis dix ans, Carmelo Anthony a ainsi enchaîné dix défaites pour aucune victoire dans ce qu’on appelait encore récemment le Pepsi Center ! Une série qui a donc pris fin cette nuit pour un duel de la plus haute importance.

L’ex numéro 15 des Nuggets a fait sa partie du boulot, se distinguant notamment lors de son entrée en fin de premier quart-temps par trois paniers à 3-points et un tir à mi-distance ligne de fond pour faire passer Portland devant. Et les Blazers ont donc arraché un premier succès dans la série

« A vrai dire, je n’y ai même pensé, j’étais concentré sur le match, pour nous lancer et décrocher la victoire. On sait à quel point cette série et ce Game 1 est important dans cette « post-season ». J’étais davantage concentré là-dessus, à être prêt à répondre selon ce qu’ils allaient nous proposer, à aider Damian Lillard, CJ McCollum, et répondre présent dès qu’on allait m’appeler ».

Si la fin de sa triste série relève en effet de l’anecdote, les Blazers n’ont pas boudé leur premier succès. « C’est une grosse victoire, on ne va pas se mentir. A chaque fois que tu peux accrocher le Game 1 à l’extérieur en playoffs, c’est toujours une victoire majeure », a ajouté Carmelo Anthony, auteur de 18 points à 6/12 au tir en l’espace de 22 minutes.

Nul doute qu’il sera accueilli aussi chaleureusement pour le Game 2 !