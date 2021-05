G-League : à 17 ans, Scoot Henderson devient le plus jeune basketteur pro de l’histoire US

L’Ignite, cette équipe de G-League sous l’égide de la NBA, change un peu de philosophie. L’an dernier, pour sa première saison, elle avait accueilli des jeunes basketteurs qui sortaient du lycée (Jalen Green, Jonathan Kuminga, Daishen Nix…) et souhaitaient intégrer la NBA un an plus tard, sans pour autant passer par la NCAA.

Un centre de formation initialement pensé pour durer un an, mais qui va évoluer puisqu’il va accueillir Sterling « Scoot » Henderson la saison prochaine, à savoir l’un des meilleurs meneurs sur le circuit lycéen américain.

Hyper rapide et explosif, ce dernier était courtisé par les meilleures universités américaines, comme Auburn, Georgia, Arkansas, Kentucky ou encore Florida State mais s’il va boucler sa scolarité au lycée dans les prochaines semaines, il n’a que 17 ans et ne pourra donc se présenter à la Draft NBA qu’en 2023. Cela signifie qu’il va donc passer deux ans avec le Ignite, avec lequel il a signé un contrat d’un million de dollars. Selon The Athletic, il devient ainsi le plus jeune basketteur professionnel de l’histoire américaine.

Reste un point de détail à clarifier : il est en effet stipulé dans le règlement de la G-League que les joueurs doivent avoir 18 ans pour signer leur contrat.

Or Scoot Henderson n’atteindra cet âge qu’en 2022 et il ne peut donc techniquement pas signer de contrat dans la ligue de développement. À moins que celle-ci fasse évoluer son règlement, ou que le meneur ne rejoigne l’Ignite que pour s’entraîner, dans un premier temps, avant de s’engager formellement une fois ses 18 ans fêtés.