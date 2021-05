Dillon Brooks, le symbole de ces Grizzlies version « old school »

Dans la lignée de leurs quatre séries de playoffs disputées dans les années 2010 (2011, 2013, 2016 et 2017), les Grizzlies et les Spurs nous ont offert une véritable guerre de tranchées la nuit dernière, en « play-in ».

À l’arraché, ce sont finalement les joueurs de Memphis qui l’ont emporté face à ceux de San Antonio, dans le sillage notamment d’un Jonas Valanciunas monstrueux sous les panneaux (23 points, 23 rebonds). Mais le Lituanien n’a pas été le seul membre du Tennessee à briller dans cette rencontre décisive, puisque Dillon Brooks a lui aussi été déterminant. En attaque (24 points), mais surtout en défense.

« Ils ont joué tous les deux un rôle très important pour nous », jugeait ainsi Ja Morant, pour Yahoo! Sports. « Je veux donner du crédit à tout le monde dans l’équipe, nous avons tous fait le boulot. Mais [Jonas Valanciunas] a verrouillé la peinture, puis [Dillon Brooks] a encore prouvé qu’il avait des arguments à faire valoir pour une présence dans les All-Defensive teams. »

Le calvaire de DeMar DeRozan

« Il est pratiquement le meilleur défenseur de la ligue sur les postes extérieurs et vous avez pu le constater », estimait de son côté Jaren Jackson Jr., dans les colonnes du Daily Memphian.

Envoyé toute la soirée en mission défensive sur DeMar DeRozan, Dillon Brooks a fait vivre un véritable cauchemar au All-Star des Spurs, certes auteur de 20 points, mais limité à seulement 5/21 (!) aux tirs. Se devant d’aller chercher la majorité de ses points sur la ligne des lancers-francs (10/11 hier soir), en usant de sa roublardise pour provoquer les fautes (5) de son défenseur attitré.

Mais au-delà de son impressionnante performance en défense, l’arrière des Grizzlies a également pesé offensivement. En inscrivant donc 24 points (à 10/21 aux tirs), dont 8 à un moment crucial et de manière consécutive : dans le quatrième quart-temps, lorsque San Antonio avait réussi à prendre les commandes (80-79) pour la première fois depuis la première minute de la partie (2-0).

« Voilà ce que je fais, c’est toujours comme ça », annonçait après coup le joueur canadien. « Je score dans les moments chauds et je suis prêt pour n’importe quelle situation, peu importe ce qui se présente devant moi. Je suis juste prêt à y aller, dès que mes coéquipiers ou mon entraîneur ont besoin de moi. »

Memphis déjà tourné vers Golden State

Piégé par les Warriors de Stephen Curry dimanche, en témoigne sa sortie pour six fautes ce soir-là, Dillon Brooks a donc bien rebondi lors d’une nouvelle rencontre au couteau. Le tout dans une ambiance électrique et devant une foule en délire (6 000 spectateurs), comme à l’époque du fameux « Grit & Grind ».

« C’était incroyable, il n’y a vraiment rien de comparable », estimait à ce propos Jaren Jackson Jr. « Surtout en début de match, on pouvait ressentir toute l’énergie de la foule, on pouvait observer les serviettes voler dans la foule. Ça nous rappelait la bonne vieille époque des Grizzlies. C’était juste surréaliste. On ne peut pas vraiment mettre de mots là-dessus. »

Désormais, Dillon Brooks et Memphis auront l’occasion de se venger des joueurs de Golden State vendredi soir, pour leur chiper la 8e place. En cas de victoire lors de ce « Game 7 », la franchise du Tennessee retrouverait ainsi les playoffs pour la première fois depuis 2017, et prendrait l’avion pour Salt Lake City avec deux matches face au Jazz.

« Ça fait du bien, mais ça ne signifie pas encore que nous sommes en playoffs », prévenait pour finir Ja Morant. « Nous devons tourner la page. […] Notre plan, c’est de préparer nos valises pour trois matchs à l’extérieur. »