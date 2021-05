Fin de l’exil à Tampa pour les Raptors

Pour sa première saison chez les Raptors, DeAndre’ Bembry a parfaitement résumé la situation. Son contrat n’est pas garanti pour l’année prochaine, il aimerait rester car il est impatient d’être « enfin un Raptor de Toronto ».

Car cette saison, même si le terme n’a pas été utilisé, il a été un Raptor de Tampa. La frontières fermée entre les États-Unis et le Canada, crise sanitaire oblige, la franchise avait déménagé et les joueurs n’ont pas apprécié cet exil. Comme la saison a mal tourné sur le plan sportif, beaucoup étaient même pressés d’en finir avec cette expérience.

Il faut dire qu’ils n’ont jamais eu la sensation de jouer à domicile. Le huis clos n’aide pas, mais quand les spectateurs sont revenus dans la salle, ils n’ont pas toujours soutenu les champions 2019.

« Mes quatre premières années, à Atlanta, la plupart des gens dans la salle n’était pas de la ville », compare DeAndre’ Bembry pour The Athletic. « Quasiment à chaque fois, surtout avec les grosses équipes, le public n’était pas de notre côté. On a vécu la même expérience ici, à Tampa. C’est la première fois pour beaucoup de joueurs dans cette équipe. La première fois qu’on a joué Boston, on connaît les fans de la-bas, il y avait plus de monde pour les soutenir eux que nous. Plusieurs joueurs disaient qu’ils voulaient revenir à Toronto. »

« On aurait pu disputer les playoffs et peut-être gagner quelques séries, mais ça n’aurait pas été Toronto de toute façon. »

Et même si les Raptors avaient réussi à arracher les playoffs ou connu une saison plus victorieuse, la sensation aurait été la même pour Fred VanVleet.

« Tampa, c’était bien », assure l’arrière. « Je ne veux pas donner l’impression que je critique Tampa, mais ce n’est pas Toronto. On n’est pas censé être là. Oui, ça aurait pu être génial, on aurait pu disputer les playoffs et peut-être gagner quelques séries, mais ça n’aurait pas été Toronto de toute façon. C’est ça le truc. »

Comme Kyle Lowry l’avait auparavant exprimé, en plus du manque de soutien du public (déjà évoqué par Pascal Siakam il y a quelques jours), ce sont aussi les petites habitudes qui ont disparu et un certain confort de vie. Les Raptors, joueurs comme membres du staff, avaient le mal du pays, tout simplement.

« On est sur le parquet, et il est marqué dessus ‘We The North’, alors qu’on est au sud de la Floride », avait commenté Steve Kerr en avril dernier. « C’est un peu bizarre. J’imagine à quel point c’est compliqué pour la franchise, les joueurs, les coaches de vivre ça. C’est un sacré défi. En ce moment, tout le monde en NBA fait des sacrifices, pour que la ligue continue, et je sais que Toronto a fait bien plus que ça. Je les remercie car ils ont probablement fait plus de sacrifices que quiconque dans cette ligue. »