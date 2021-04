Kyle Lowry a le mal du pays

« J’aime à penser que les choses auraient été différentes si nous étions chez nous. » En une phrase, Kyle Lowry a tout dit sur son état d’esprit depuis le début de saison. On le sait, pandémie de Covid-19 oblige et frontières fermées, les Raptors n’évoluent pas à Toronto ni au Canada cette saison.

Ils ont été délocalisés à Tampa, en Floride, à plus de 1 700 kilomètres. Et ce mal du pays vient s’ajouter à une saison très moyenne, sur le plan sportif, puisque les champions 2019 affichent seulement 25 victoires et 34 défaites et se dirigent pour l’instant vers des vacances anticipées…

« Toronto nous manque », assure ainsi le meneur de jeu dans les colonnes d’USA Today. « Notre maison nous manque. Tout nous manque. Rien que ça, c’est difficile à vivre. On n’est plus entouré des gens qui sont si gentils et heureux de nous soutenir. On ne peut plus interagir avec nos fans. On ne va plus dans nos restaurants favoris, dans les magasins où on a nos habitudes ou même dans notre centre d’entraînement. »

Surtout que les fans à Tampa, qui sont autour de 2 756 en moyenne cette saison, ne sont pas les mêmes que ceux qui garnissent habituellement la Scotiabank Arena.

« Tampa est une belle ville pour nous, avec des fans à nous ici », poursuitKyle Lowry. « Mais, en même temps, ils veulent voir des stars car Tampa n’a pas d’équipe de basket. Donc ils soutiennent aussi bien les Celtics que les Knicks, les Spurs comme les Hawks ou encore Stephen Curry. Ils veulent voir des stars jouer, car ils n’ont pas l’habitude de les voir de si près. Donc ils soutiennent surtout leurs joueurs et équipes préférés. »