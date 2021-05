Blessé la saison passée, Jalen Brunson a hâte de disputer ses premiers playoffs

Il est peu évoqué, mais Jalen Brunson n’en reste pas moins essentiel au dispositif de Rick Carlisle. Sélectionné à la 33e place de la Draft 2018, il s’est petit à petit imposé comme le remplaçant de Luka Doncic à la mène.

À déjà 24 ans, l’arrière va connaitre sa première campagne de playoffs après son rendez-vous manqué l’année dernière à cause d’une blessure à l’épaule. Si l’atmosphère qui y règne peut être intimidante pour certains, l’ancien leader de Villanova a déjà connu la folie de la « March Madness », avec deux titres NCAA (2016 et 2018).

Une saison aboutie d’un point de vue individuel

« Je suis prêt à y aller. Je n’ai rien d’autre à ajouter. Juste allons-y » s’exclame ainsi le joueur.

Cantonné à un simple rôle de supporter dans la « bulle » d’Orlando, La déception l’habitait forcément après l’élimination, d’autant que son équipe avait accroché les Clippers malgré un Kristaps Porzingis blessé, un Dwight Powell absent et un Luka Doncic sur une cheville et demie. « On était bien et on avait eu nos chances. Ça va être fun. Je suis impatient de faire partie de l’aventure et j’espère apporter ma pierre à l’édifice. »

Auteur d’une belle troisième saison, Jalen Brunson a confirmé le talent entrevu lors de sa deuxième année, notamment au niveau du « scoring » (12.6 points contre 8.2 la saison dernière). Une augmentation qui s’explique par un temps de jeu plus conséquent (25 minutes contre 18 l’année dernière) et des pourcentages plus solides car cette année, car le gaucher convertit 52% de ses tirs et 40% de ses réussites à 3-points.

Profiter de la dynamique actuelle

Ainsi, pour la revanche face à Los Angeles, Dallas mise sur son cadre et sur sa bonne forme actuelle symbolisée par les 12 victoires sur leurs 16 dernières sorties. « Je pense que nous avons un bon groupe de gars et nous pouvons faire quelque chose de spécial ensemble » juge le coéquipier de Luka Doncic. « On doit juste se concentrer. Il est vraiment important pour chacun d’entre nous de se sentir bien mentalement et de faire ce qu’il faut pour réussir. Nous devons continuer ce que nous avons réalisé cette saison. »

Plombés par une entame de saison catastrophique et une 14e place à l’Ouest après 9 victoires et 14 défaites, les protégés de Rick Carlisle ont sorti le bleu de chauffe pour finalement terminer à la cinquième position du classement de la conférence Ouest.

« On savait qu’on allait rebondir. On est toujours restés soudés, on s’est battu et on a été capable de bien finir la saison et d’avoir un bon bilan malgré le 9-14 pour commencer la saison. Donc en dépit de l’adversité, les gars ont continué de croire en eux et c’est vraiment bon signe avant d’entamer les playoffs » conclut Jalen Brunson.