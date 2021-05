Les Lakers au complet à Indiana !

Frank Vogel aura donc attendu l’avant-dernière journée de saison régulière pour profiter d’un effectif au complet (seul Jared Dudley manque l’appel.). A la fin du « shootaround », le coach des Lakers a ainsi annoncé que LeBron James et Dennis Schroder effectueraient ce soir leur grand retour, et il n’y aura pas de limites de temps de jeu, même si le but est de les ménager puisque les deux ont manqué 10 à 15 jours de compétition.

Rappelons que c’est un match à enjeu puisque les champions NBA ont encore la possibilité d’éviter le « play-in ». Pour cela, ils doivent s’imposer ce soir face aux Pacers, puis demain contre les Pelicans, tout en espérant que les Blazers s’inclineront face aux Nuggets.