À Denver, on a testé les « Twin Towers »

Assurés de terminer à la 3e ou 4e place de leur conférence, les Nuggets profitent de la dernière semaine pour reposer des cadres et tester quelques combinaisons. Comme cette nuit, à Minnesota, où Mike Malone avait carrément choisi de se passer de Michael Porter Jr, et de titulariser JaVale McGee. Résultat :les Nuggets sont apparus avec une « frontline » XXL composée d’Aaron Gordon, Nikola Jokic et donc JaVale McGee.

Une formule gagnante puisque c’est sous les panneaux que Denver a fait la différence en début de match pour passer une soirée tranquille. C’est simple, les Nuggets vont inscrire leurs vingt premiers points dans la raquette, dont 14 pour le duo Jokic-McGee, et ils vont finir avec 60 points marqués dans la peinture, et 53 rebonds à 43.

« Je pense qu’ils ont simplement décidé de grandir leur cinq pour nous mettre la pression » confirme Karl-Anthony Towns. « Ils avaient un avantage de taille, et ça nous a fait mal. »

« J’ai le sentiment que ça permet à Nikola de se reposer un peu plus en défense »

Quant à Mike Malone, il confirme qu’il avait envisagé de reposer Nikola Jokic, mais comme ce dernier tenait à jouer, il a choisi de le soulager en plaçant JaVale McGee à ses côtés. « Je pense qu’on peut choisir beaucoup d’options différentes. Comme on approche des playoffs, et qu’il reste deux matches, on peut essayer davantage de choses. »

Très bon en défense sur Karl-Anthony Towns, JaVale McGee termine avec un beau double-double (12 pts, 13 rbds), et il en redemande ! « Je pense clairement que ça pourrait être notre cinq pour l’avenir, surtout face à des formations qui jouent avec deux intérieurs. J’ai le sentiment que ça permet à Nikola de se reposer un peu plus en défense. Il n’a plus à s’en préoccuper, et il peut comme ça faire ce qu’il veut en attaque. »