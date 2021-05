WNBA : Breanna Stewart va avoir sa propre chaussure signature avec Puma

Parmi les meilleures joueuses du monde, Breanna Stewart a signé un deal historique avec Puma. L’intérieure du Seattle Storm, qui a évolué à Ekaterinbourg cette saison, va en effet être la 10e joueuse de l’histoire de la WNBA à bénéficier d’une chaussure signature à son nom, ce qui n’était plus arrivé depuis 2010, avec Candace Parker.

Puma a glissé que le processus de conception de la chaussure signature de Breanna Stewart, qui prend en général 12 à 18 mois et devrait s’appeler la « Stewie 1 », n’en était encore qu’à ses débuts.

« Bien entendu, j’ai été honorée qu’ils me proposent ça, et maintenant je suis impatiente de voir ce qui va se passer. J’espère que nous pourrons créer une chaussure vraiment géniale qui plaira à un grand nombre de personnes – hommes, femmes, jeunes, vieux, basketteurs ou non », a-t-elle déclaré. « Il s’agira certainement d’une chaussure basse. Il y aura un coussin au niveau du tendon d’Achille. Ensuite, je me suis dit que je pourrais faire un modèle écologique. Tout ça va être excitant. Je pense qu’il va y avoir de couleurs sympas. Quelque chose que vous pouvez porter sur le terrain et en dehors ».

Breanna Stewart va également faire partie de la toute nouvelle plateforme féminine de Puma, intitulée « She Moves Us », qui célèbre les femmes engagées pour faire avancer la culture et le sport.

