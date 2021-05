Vainqueur à Utah, Portland s’accroche à sa cinquième place

En quête d’une cinquième victoire d’affilée sur le parquet des leaders de la NBA, les Blazers commencent mal la partie et butent sur le collectif du Jazz qui leur passe un 12-0 pour prendre rapidement les devants. Portland tente de revenir en répondant par l’intermédiaire de sa ligne arrière mais Georges Niang veille au grain avec une belle réussite extérieure (23-14).

Bien contenu par la défense de Quin Snyder sur les premières minutes, Damian Lillard se chauffe petit à petit. Le meilleur scoreur des Blazers prend confiance et il enchaine trois réussites consécutives dont une de loin avant de servir Enes Kanter. Revenus à une seule possession, les joueurs de l’Oregon gâchent leurs efforts par un 3+1 concédé par Jordan Clarkson en toute fin de période (31-24).

Le bel apport de Carmelo Anthony

Bien menés par leurs scoreurs, Carmelo Anthony (18 points) et CJ McCollum (26 points), pour débuter le quart-temps, les Blazers profitent de l’absence de Rudy Gobert pour dominer au rebond offensif. Ils trouvent leur rythme en attaque au point de mener pour la première fois du match suite à un shoot mi-distance de McCollum (46-44).

Toujours aussi fort en sortie de banc, Jordan Clarkson bénéficie du retour des écrans du Français pour prendre la relève de Joe Ingles à 3-points. Déjà auteur de 16 points, le candidat au titre de meilleur sixième homme tient la dragée hautes aux arrières de Portland mais ça reste insuffisant, d’autant que Jusuf Nurkic a décidé de verrouiller la raquette avec déjà ses 10 rebonds et 3 contres à la mi-temps (59-56).

Les attaques cadenassées en deuxième mi-temps

Les attaques s’enrhument au retour des vestiaires. Chaque équipe mise sur ce qui a fait leur force cette saison. Côté Jazz, les shooteurs extérieurs n’hésitent pas une seule seconde à envoyer malgré leur 27% de réussite sur les 30 premières minutes, tandis que Portland insiste beaucoup avec le duo Lillard-McCollum. Avantage à Portland puisque l’écart atteint désormais les 10 points (73-63).

Après quelques instants de flottement, l’adresse reprend ses droits. Comme à son habitude, Clarkson ne rentre que des shoots compliqués alors que Lillard s’appuie sur les remplaçants, Carmelo Anthony et Anfernee Simons, pour alimenter la marque. Plus propres dans l’utilisation du ballon sans aucune perte de balle dans ce quart-temps, les hommes de Terry Stotts attaquent le dernier quart-temps avec une avance de 8 points (84-76).

Les deux formations ont mis les barbelés et après six minutes, les deux équipes n’inscrivent que 4 tirs au cumulé pour un total de 13 points. Cela profite à Portland, et dans le « money-time », Melo se charge de mettre fin aux derniers espoirs du Jazz. Le 10e scoreur le plus prolifique de l’histoire joue à merveille son rôle de lieutenant tandis que Damian Lillard enchaîne un 6e match de suite à plus de 30 points. Victoire finale de Portland (105-98), qui s’accroche à sa 5e place dans la conférence Ouest.