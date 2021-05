Draft 2021 : l’espoir russe, Vladislav Odinokov, va tâter le terrain

Depuis Sergey Karasev en 2013, la Russie n’a plus placé le moindre joueur à la Draft NBA. À vrai dire, depuis le retour de Timofey Mozgov au Khimki Moscou en 2018, il n’y a plus un seul joueur russe dans la Grande Ligue.

Le jeune ailier de 21 ans, Vladislav Odinokov (2m03, 85kg), pourrait bien mettre un terme à cette période de vache maigre. En tout cas, l’espoir du Khimki a bel et bien décidé de se présenter à la prochaine Draft, ne serait-ce que pour tester le terrain et faire connaître son nom, et son jeu !

« Je veux utiliser mon opportunité de me présenter à la Draft NBA, principalement pour montrer mes saines ambitions et ma confiance dans mon potentiel en tant que jeune joueur », a déclaré le prospect sur Eurohoops. « Je travaille dur et je crois que je peux finir dans la ligue la plus forte du monde. C’est une occasion de recueillir des informations et de me montrer aux équipes NBA. »

De bons débuts en Euroleague

Ailier shooteur chez les pros, Vladislav Odinokov a réalisé de très jolis débuts en Euroleague cette année, avec 11 points en 18 minutes (dont 3/4 à 3-points) face au Zalgiris Kaunas, avant de remettre le couvert face au Real Madrid, avec de nouveau 11 points en 26 minutes, dont 2/2 à 3-points.

« J’ai travaillé et je me suis entraîné très dur en me préparant pour le jour où viendra ma chance de jouer au plus haut niveau. Je savais que je devais utiliser cette opportunité. C’était une grande expérience pour moi et ça m’a donné confiance sur le fait que je peux jouer au plus haut niveau. »

Mais c’est surtout en VTB League junior qu’évolue Vladislav Odinokov cette saison, où il tourne à 15 points et 5 rebonds de moyenne. À part ses sept apparitions en Euroleague, et deux en VTB League, le jeune ailier est pour l’instant placé en couveuse avant de pouvoir véritablement se battre avec les pros.

« J’ai encore besoin de continuer à me développer en défense et sur mon physique. Je dois encore ajouter de la puissance et continuer à travailler sur mon corps pour être capable de jouer au plus haut niveau. Mais de pouvoir m’entraîner et jouer avec l’équipe A m’a donné confiance et une expérience irremplaçable. Les coachs et les joueurs m’ont aidé à progresser ma compréhension du jeu et de mon propre rôle dans l’équipe. »

Un total inconnu sur le circuit NBA

Intérieur de formation, Vladislav Odinokov est en passe de changer de secteur, suffisamment grand pour dominer chez les jeunes, mais se tournant vers l’extérieur chez les « grands ». Pour ce faire, il compte sur son tir, mais il faudra surtout qu’il renforce sa frêle carcasse avant de pouvoir défier les gros bras de la NBA.

« Le tir est ma plus grande qualité grâce à ma stabilité et ma précision. Je regarde beaucoup Kyle Kuric [de Barcelone] et Jaycee Carroll [du Real Madrid] pour leur capacité à shooter en réception tir. J’essaie de modeler mon jeu dans leur style. En plus du tir, j’ai une bonne mobilité et un bon premier pas pour partir en dribble. Je sais aussi jouer dos au panier car j’ai souvent jouer ailier fort voire pivot et c’est comme ça que j’ai reçu beaucoup de récompenses individuelles et le titre de MVP [du mois de février en Ligue junior VTB en février 2020]. »

N’apparaissant dans aucune « Mock Draft » et même snobé dans sa propre sélection nationale des U19 pour la dernière Coupe du Monde, Vladislav Odinokov part de (très) loin. Il a toutefois décidé de prendre le taureau par les cornes et de présenter son dossier à la Draft, fort probablement pour prendre la température seulement.

« Il y a eu peu de joueurs russes qui se sont déclarés pour la Draft NBA ces dernières années donc je voulais attirer l’attention des franchises NBA sur le fait qu’il y a encore des joueurs talentueux dans mon pays. Quand j’étais plus jeune, je rêvais de pouvoir jouer avec Timofey Mozgov et maintenant, je m’entraîne avec lui. Peut-être que mes rêves de NBA ne resteront pas non plus de simples rêves. »

Le jeune Vladislav Odinokov et Timofey Mozgov… il y a dix ans !