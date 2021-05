À quatre matchs de la fin de la saison régulière, les Sixers se dirigent tout droit vers la première place de la conférence Est. Leader ex-æquo avec les Lakers au classement du « Defensive Rating » avec 106.8 points encaissés sur 100 possessions et sur une série de 8 victoires, Philadelphie est en passe de finaliser une régulière idéale.

Cependant, à l’image de Danny Green, les Sixers ont en tête les axes de progression à améliorer durant le break d’une semaine qui arrive entre la fin de la saison régulière et le début des playoffs.

En effet malgré une 1ère place au « Defensive Rating » (101.4 points encaissés sur 100 possessions) sur les 8 dernières rencontres, Doc Rivers a exprimé chez Sixers Wire sa volonté de voir son groupe s’améliorer dans sa propre moitié de terrain. « On doit rétablir notre identité ainsi que nos règles défensives » assure-t-il.

Le repli défensif et la communication

Si le secteur offensif n’inquiète pas plus que ça le coach, ce dernier espère une amélioration sur le repli défensif puisque sur demi-terrain, Philadelphie dispose des joueurs adéquats pour verrouiller l’accès au panier, que ce soit avec Joel Embiid dans la peinture ou Matisse Thybulle, Danny Green et Ben Simmons à l’extérieur.

Un avis que partage également Tobias Harris, auteur de sa meilleure saison en carrière avec 20 points, 7 rebonds, 4 passes et des pourcentages quasiment en 50/40/90. « Nous voulons vraiment être meilleurs sur les transitions défensives. C’est ce qu’on a dit toute la saison. Je sais que c’est le point important à améliorer. On doit connaitre les qualités et les habitudes de chacun sur cet aspect. Je pense qu’en ce moment, la communication est probablement notre plus gros problème. Nous n’avons pas communiqué autant qu’il le fallait sur le terrain. »

Et avec une semaine de battement entre le début des playoffs et la fin de la saison régulière. Les Sixers vont disposer de plus de temps que d’habitude pour régler leurs soucis défensifs. C’est pourquoi, même si cette saison a semblé particulièrement éprouvante pour les organismes à cause d’un rythme effréné, l’ancien entraineur des Clippers n’a pas l’intention de rester les bras croisés pendant sept jours.

« Les gars n’arrêtent pas de jouer. Pour autant, nous n’allons pas tout stopper pendant une semaine. Peu importe ce que nous faisons une fois la saison régulière terminée, il nous reste une semaine de battement. Il n’y a aucun match pendant une semaine donc nous devons essayer de trouver le moyen d’utiliser ce temps à bon escient. »