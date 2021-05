De’Andre Hunter de retour dès demain ?

Auteur d’un gros mois de compétition plus que correct, De’Andre Hunter a été coupé dans son élan le 29 janvier, en étant victime d’une blessure au genou qui l’a éloigné des parquets jusqu’à présent, hormis deux matchs disputés fin mars qui l’ont aussitôt renvoyé à l’infirmerie. Mais son retour est désormais imminent, l’ailier ayant participé l’intégralité de l’entraînement ce samedi, dont un cinq-contre-cinq avec contact.

« De ce que j’en sais, il s’en est bien sorti », s’est félicité son coach, Nate McMillan. « Il a fait toute la séance d’entraînement et nous verrons comment il se sent demain ».

À la veille du match face aux Wizards, Atlanta ne refera pas de séance d’entraînement similaire ce dimanche. Nate McMillan a simplement prévu de revoir des situations, notamment en défense.

Si De’Andre Hunter ne ressent toujours pas de douleur, il pourrait alors être du « shootaround » le lendemain avant qu’une décision ne soit prise par le staff juste avant la rencontre. Même s’il sera sans doute soumis à une restriction de son temps de jeu, au moins sur la fin de saison régulière, le retour de De’Andre Hunter est attendu.

Le meilleur joueur des Hawks en début de saison

« Il était honnêtement notre meilleur joueur avant sa blessure, le joueur le plus régulier », a ainsi souligné Bogdan Bogdanovic. « Nous savons tous à quel point il nous manque, et il le sait aussi. C’est super de le voir jouer à nouveau aujourd’hui, et il a l’air bien ».

Alors qu’il était carrément la troisième arme offensive des Hawks derrière Trae Young et John Collins en début de saison, De’Andre Hunter a fait les frais de cette saison condensée en contractant une première blessure au ménisque qui avait nécessité une arthroscopie fin janvier.

Deux matchs après son retour, fin mars, il est ensuite retourné aux soins. Le bout du tunnel est proche cette fois et Nate McMillan se réjouit déjà de pouvoir bénéficier d’une option supplémentaire.

« Je pense que Dre est un « two-way player ». C’est un gars qui vous donne quelque chose des deux côtés du parquet. Non seulement il peut défendre sur plusieurs positions, mais il apporte aussi de la taille. Sur le plan offensif, ça nous donne un autre joueur capable de passer le ballon, un gars par lequel vous pouvez passer. C’est toujours bien d’avoir un joueur comme ça, et son retour, que ce soit dans le cinq majeur ou sur le banc, nous permet de faire un peu plus de choses », a ajouté le coach des Hawks.