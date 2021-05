Comme pour les Nets avec James Harden, les Mavericks attendent impatiemment le retour de Kristaps Porzingis, absent depuis le 29 avril. Mais alors que Rick Carlisle était très optimiste mardi, il l’était un peu moins hier…

Le club venait ainsi d’annoncer que le Letton n’allait pas pouvoir jouer face aux Nets, et le coach a admis que ce serait également compliqué de pouvoir compter sur lui ce vendredi, face à Cleveland. « C’est mon avis, en fonction des informations obtenues ces dernières 24 heures », expliquait-il. « Mais il fait des progrès. »

Le problème, c’est que Dallas n’a désormais plus que six matchs à jouer et que Rick Carlisle a forcément envie de voir son intérieur « jouer quelques matchs de saison régulière » même s’il ne sait « pas encore quand ».

Relancer l’ancien Knick pour le « play-in », ou le premier tour des playoffs, serait forcément problématique.

Le technicien espère donc rapidement retrouver Kristaps Porzingis, qui a déjà manqué 26 des 66 matchs de son équipe cette saison, afin de remettre en place quelques automatismes avant les matchs couperets.

« Quand il sera prêt à revenir et à jouer en match, nous aurons besoin de lui sur le parquet », rappelle Rick Carlisle. « C’est l’un de nos meilleurs joueurs, et plus vite nous pourrons le remettre sur le parquet, plus vite il pourra retrouver sa condition physique, son rythme, son alchimie avec ses coéquipiers, ce genre de choses. Le temps est essentiel. Mais nous ne pouvons pas presser Mère Nature, jamais. C’est un fait. »