Julius Randle prolongé dès cet été aux Knicks ?

Leader d’une équipe des Knicks, 4e de leur conférence contre toute attente, Julius Randle apparaît aujourd’hui comme un favori pour le trophée de Most Improved Player grâce à sa saison exceptionnelle à 24 points, 10 rebonds et 6 passes de moyenne.

Une production tout simplement bluffante qui lui donne le droit d’exiger un salaire beaucoup plus conséquent que ses 19 millions de dollars actuels. C’est pourquoi d’après Brian Windhorst de chez ESPN, le front office des Knicks et Julius Randle ont l’intention d’aborder le sujet d’une prolongation dès cet été alors que son contrat ne se termine qu’en juillet 2022.

Un gros écart entre les deux prolongations

Plusieurs cas de figure se présentent devant l’ailier-fort. En partant du principe qu’il peut exiger le contrat max, il peut se mettre d’accord avec New York à la fin de la saison pour ajouter 4 ans et 106 millions de dollars à sa dernière année de contrat qui s’élève à 19,8 millions. Si on ajoute les bonus, le montant total culmine à 140 millions sur 5 ans.

Mais comme d’autres stars avant lui, le joueur peut aussi attendre l’été 2022 pour parapher un deal beaucoup plus intéressant qui dépasserait les 200 millions de dollars sur 5 ans s’il prolonge aux Knicks, ou environ 150 millions de dollars sur quatre ans s’il souhaite rejoindre une autre franchise. En clair, seul New York peut lui offrir le plus gros des contrats.

Ce qui signifie donc que le joueur a tout intérêt à attendre un an avant de prolonger. Sauf s’il n’en fait pas une affaire d’argent, et qu’il est prêt à faire des sacrifices financiers pour que les Knicks se renforcent.