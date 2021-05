Le MVP de la nuit | Russell Westbrook, le livre des records ambulant

On pensait avoir tout vu avec Russell Westbrook, et le voilà qui décroche un record en carrière aux rebonds face aux Pacers avec 21 prises. Rappelons qu’il mesure 1m90… Mais le meneur des Wizards ne s’est pas contenté de dominer sous les panneaux, puisqu’il délivre 24 passes (record en carrière égalé), et il ajoute 14 points pour décrocher son 178e triple-double en carrière. Dans un match sans défense, remporté 154-141 par Washington, il devient le premier joueur de l’histoire à réaliser deux triple-double avec au moins 20 rebonds et 20 passes !

« Les meneurs ne font pas ce qu’il fait. Il n’est pas normal »

Grâce à cette perf’ surréaliste, il est aussi assuré de terminer une 4e saison en carrière avec un triple-double de moyenne. Là encore, il est le seul de l’histoire à réaliser cet exploit sur plusieurs saisons.

« Les meneurs ne font pas ce qu’il fait. Il n’est pas normal. Ils ne sont pas conçus comme lui » déclare Scott Brooks. « Il y en a qui peuvent shooter mieux. Il y a peut-être quelqu’un qui fait sans doute certaines choses mieux que lui. Mais il n’y a personne dans l’histoire du basket qui puisse faire ça en termes de stats. J’avais l’habitude de dire qu’il finirait sans doute comme le 3e meilleur meneur de l’histoire, mais je pense qu’il a gagné une place. Il finira sans doute comme le numéro 2, derrière le numéro 1 qui reste évidemment Magic Johnson. Il n’est pas apprécié à sa juste valeur. Ce qu’il fait, aucun meneur de jeu ne l’avait pas dans l’histoire. Aucun ! »

Quelle belle revanche pour l’ancien meneur du Thunder, envoyé à Washington par les Rockets en début de saison. Vexé et blessé, le voilà qui va bientôt s’emparer du record de triple-double, finir meilleur passeur de la NBA, et aussi et surtout mener les Wizards en barrage avec cette 13e victoire en 16 matches. Le tout en faisant le clown…

« S’il était personnel, il aurait pu finir avec 20/20/20 »

« Personnellement, j’ai le sentiment d’être le meilleur playmaker de la NBA » répond Russell Westbrook. « Chaque soir, j’essaie de trouver des moyens d’avoir un impact pour guider mon équipe. Ce soir, ça faisait partie de ces matches où tout s’enchaîne bien… En tant que meneur de jeu, il faut être capable de rendre les autres meilleurs. Pour cela, je mets beaucoup de cœur à l’ouvrage, de l’énergie, du temps et je regarde des vidéos. »

Ce qui impressionne Scott Brooks, c’est que le Russell Westbrook de 2021 est capable de se mettre en retrait au scoring. On l’a déjà écrit, le Westbrook version Wizards a laissé tomber le tir à 3-points, et en première mi-temps, il n’a pris que trois tirs…

« C’est un MVP chaque soir, sur et en dehors du terrain, mais s’il était personnel, il aurait pu finir avec 20/20/20. Mais il était à l’aise en ne shootant que trois fois en première mi-temps. Ils ne sont pas nombreux les stars capables d’être tranquilles en ne shootant que trois fois en une mi-temps… »