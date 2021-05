Julius Randle toujours sur son nuage

Si les Knicks ont notamment éteint les Rockets en défense, ils ont également fait la différence grâce à un Julius Randle de gala en attaque. L’intérieur des Knicks a en effet été brillant avec 31 points à 13/22 au shoot et 4/9 à 3-pts en 30 minutes.

Plus que les chiffres, c’est la maîtrise technique de Julius Randle qui frappe. En tête de raquette, avec des fadeaways, à 3-pts comme en pénétration, il a découpé la défense texane sans donner l’impression de forcer. Surtout après la pause, avec 15 points en troisième quart-temps, avant de rejoindre le banc et de ne plus jouer.

« Il a vu toutes les défenses cette saison », remarque Tom Thibodeau pour ESPN. « Il est à l’aise avec les prises à deux ou pour attaquer les défenses de zone. Sa polyvalence met beaucoup de pression sur les défenses. Et en milieu de troisième quart-temps, il a pris les commandes de la rencontre et nous a donné un matelas d’avance. »

Pour la seconde fois en moins de trois semaines, après son coup de chaud à 44 points chez lui à Dallas, Julius Randle a été prophète en son pays puisqu’il est originaire du Texas.

« J’adore jouer à Houston ou Dallas », confirme-t-il au New York Post. « Certains joueurs de Houston ont commencé à parler et j’adore la compétition. C’est le premier match de notre road trip aussi donc il fallait bien démarrer. »

Au niveau pour être dans une All-NBA Team ?

Stephen Silas ne pouvait que constater le talent de son adversaire du soir, qui a continuellement maintenu la tête des jeunes texans au fond du seau.

« Il a mis des shoots difficiles », déclare le coach des Rockets au Houston Chronicle. « On se creuse la tête pour trouver des solutions pour éviter qu’il mette des shoots comme ça. Il a joué des isolations, mis des stepback ou des paniers primés. Voilà pourquoi c’est un grand joueur, c’est un All-Star. Et ça nous a démoralisé. »

L’ancien des Lakers mérite-t-il plus qu’une sélection au All-Star Game cette saison ? Après tout, les Knicks se dirigent vers les playoffs (et même l’avantage du terrain pour le premier tour), vont réussir leur première saison avec un bilan positif depuis 2013 et sur les dix derniers matches, Julius Randle est superbe avec 31.3 points de moyenne à 48% de réussite au shoot et 50 % à 3-pts. Tom Thibodeau semble le penser.

« Je pensais qu’il ferait une bonne saison mais pas qu’il serait à ce niveau », admet le coach de New York. « Le plus important, c’est le 3-pts, qu’il a beaucoup travaillé durant l’été. Mais de là à penser qu’il pouvait être un joueur All-NBA… »