Toronto a raté sa transition à l’intérieur, les départs de Marc Gasol et Serge Ibaka n’ayant pas été compensés. Arrivés dans la raquette canadienne, Alex Len et Aron Baynes n’ont pas convaincu, et le premier a rapidement fait ses valises, tandis que le second n’est même plus dans la rotation de Nick Nurse.

Mais si l’Australien ne joue plus du tout, c’est que les Raptors ont mis la main sur Khem Birch, et que le Québecois pourrait bien s’inscrire dans les projets du club, alors qu’il est « free agent » en fin de campagne.

Rapidement propulsé titulaire, on s’attendait à ce que l’ancien du Magic soit utilisé dans ce rôle de défenseur/rebondeur dans lequel il était efficace. Mais hier soir, face au Jazz, on l’a vu remonter le ballon en contre-attaque, jouer les pistons offensifs et dégainer 3 fois derrière la ligne à 3-points…

« Honnêtement, je pensais juste que j’allais protéger le cercle, prendre des rebonds et tout ça. Je n’espérais pas une telle liberté »

« Coach Nurse m’a dit aujourd’hui de travailler mon dribble et de pousser la balle en contre-attaque, d’être une menace sur jeu rapide », expliquait-il au Toronto Star, avant sa performance à 17 points, 10 rebonds et 6 passes. « C’était quelque chose sur laquelle je travaillais mais que je n’avais jamais utilisé. Mais le fait que le staff me permette désormais de faire ce genre de trucs, en effet, c’est comme si je redémarrais tout à zéro. »

Khem Birch affiche ses meilleurs moyennes en carrière depuis son arrivée à Toronto (11.4 points, 7.5 rebonds et 1.8 passe en 29 minutes) et il confirme qu’il ne s’attendait pas à un tel rôle.

« Je ne m’attendais pas à une telle liberté, » confirmait-il. « Honnêtement, je pensais juste que j’allais protéger le cercle, prendre des rebonds et tout ça. Je n’espérais pas une telle liberté. Je l’espérais pour la saison prochaine, ou pour un truc du genre, mais certainement pas maintenant. »

Est-ce le signe de la volonté des Raptors de l’inscrire dans un projet à long terme, ou simplement celui de la faiblesse actuelle du secteur intérieur de l’équipe, qui se rapproche d’une fin de saison précipitée ? Réponse sans doute an août, lorsque Khem Birch (28 ans, 2m06) devra négocier son prochain contrat en NBA.