Sortie en décembre dernier, la « Why Not Zer0.4 », quatrième chaussure signature de Russell Westbrook réalisée par « Jordan Brand » a déjà été pas mal déclinée. Le prochain coloris fera honneur aux Wizards avec une base bleu marine, associée à des accents rouges, ainsi qu’une imposante semelle blanche en caoutchouc. Les lacets sont également blancs. Au niveau des matériaux, la paire est élaborée à partir d’une combinaison de mesh et de cuir avec des superpositions synthétiques brillantes.

Aucune date de sortie n’a encore filtré. Son prix devrait en revanche avoisiner les 105 dollars.

(Via KicksOnFire)

