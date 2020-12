Jordan Brand dévoile la Why Not? Zer0.4, quatrième paire signature de Russell Westbrook

Russell Westbrook va retrouver les parquets avec un nouveau maillot, celui des Wizards, et de nouvelles chaussures, les Why Not? Zer0.4, dévoilées ce lundi par Jordan Brand. Les nouveautés annoncées nous feraient presque croire que Nike lit Basket USA.

On avait trouvé la Why Not? Zer0.3 un peu trop lourde et imposante. Sa petite sœur le sera sans doute un peu moins puisqu’elle a perdu sa sangle sur le coup de pied et une partie des ses nombreux empiècements, tout en gardant un design déstructuré et recherché, dans les matières et les couleurs. Cette nouvelle paire semble plus légère que la précédente.

Côté performance, la grande unité Air Zoom Turbo à l’avant a été remplacée par une unité « double-stacked Zoom » déjà testée et appréciée sur la KD 13. Pas d’information sur l’arrière du pied : on imagine que la marque au Jumpman continue de miser sur une épaisse semelle – en espérant qu’elle soit plus légère que sur la WNZ3.

Les parties avant et arrière sont toujours bien séparées sous le pied, avec deux semelles reprenant les efficaces motifs de la grande soeur, reliés par un morceau de plastique moulé.

Une collection de vêtements réussie

Un des premiers coloris est issu d’une collaboration avec la marque japonaise FACETASM et reprend, par chance, les teintes de l’équipe qu’il vient de rejoindre, Washington. Ce modèle sortira le 27 janvier prochain.

La Upbringing, qui avait elle peut-être été pensée en cas de départ à Phoenix aves ses touches orange, arrivera en première, le 6 janvier prochain. L’édition Family, noire, est prévue pour le 14 janvier, la Trust and Loyalty en mode sous-marin, pour le 25 février.

La paire fait partie intégrante d’une collection de vêtements ambitieuse et très réussie, jouant elle aussi sur les couleurs et les matériaux. Lancement mondial prévu le 14 janvier.