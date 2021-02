Jordan Brand multiplie les coloris sur les chaussures de Russell Westbrook

Sans faire de bruit, les One Take II sont arrivées il y a quelques semaines dans l’ombre des “Why Not?” Zer0.4, dont elles sont la déclinaison à prix réduit. Les coloris ne sont pas les mêmes, et ils se multiplient dans un style très « Westbrookien », mais on peut facilement deviner la filiation… pour ne pas dire le mimétisme.

Si la One Take I n’avait pas de plaque, mais une tige, pour la torsion entre l’avant et l’arrière du pied, il y en a une sur la One Take II, ce qui la différencie encore moins de sa grande sœur. Mais il y a plus d’empiècements, de jeu sur les matières, un système de laçage un peu différent, et deux unités Zoom sous l’avant du pied du côté de la WNZ4, contre une côté OT2. De quoi répondre à la question : pourquoi payer 40 euros de plus pour la même chose ?

La paire qui suit est une One Take II venue compléter la gamme le 28 janvier dernier, au prix de 100€. Les deux modèles suivants sont des WNZ4, qui ne devraient pas tarder à débarquer au prix de 140€.

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la Jordan WhyNot Zer0.4 “Family » avec un coloris célèbrant la philosophie de vie de Russel Westbrook consistant à vivre entouré de ceux qui comptent le plus pour lui.