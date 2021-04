Aaron Nesmith sort de sa boîte

Si Jaylen Brown (38 points, 7 rebonds, 4 passes) et Jayson Tatum (35 points, 8 rebonds, 8 passes) ont été excellents la nuit dernière, dans la victoire des Celtics face aux Hornets, les deux All-Stars des C’s ont été épaulés comme il se doit par le jeune Aaron Nesmith, précieux en attaque comme en défense.

Avec ses 15 points (6/12 aux tirs), 9 rebonds, 3 interceptions et 3 contres en 31 minutes, le rookie de Boston a tout simplement livré son meilleur match en carrière, en sortie de banc. Facteur X de cette rencontre, l’ailier de 21 ans a parfaitement secondé ses deux leaders afin d’aider son équipe à l’emporter, malgré les absences de Kemba Walker et Marcus Smart, ainsi que les galères d’Evan Fournier, tout juste sorti du protocole sanitaire.

« [Hier soir], compte tenu des joueurs absents, nous avions besoin que d’autres joueurs haussent leur niveau de jeu », confiait après coup le 14e choix de la Draft 2020, au MassLive. « Donc je suis simplement entré en jeu en essayant de faire de mon mieux. J’ai été patient, j’ai continué à travailler dur, j’ai encouragé mes coéquipiers et j’ai apporté là où je pouvais apporter. […] Je fais en sorte de donner mon corps, de réaliser tous les efforts possibles pour mon équipe, car elle en aura toujours besoin et c’est ce qui vous fait gagner des matchs. »

Une progression constante, dans l’ombre

Lancé dans le grand bain cette saison, sans avoir pu participer à la moindre Summer League, Aaron Nesmith est un projet sur le long-terme pour les Celtics. Brad Stevens réclame par conséquent de la patience avec l’ancien élève de Vanderbilt, le temps qu’il s’acclimate pleinement à la NBA. D’autant plus que le rookie n’avait pas joué en match officiel entre janvier et décembre 2020, en raison d’une blessure au pied contractée lors de sa deuxième année en NCAA, puis du Covid-19.

« Il joue dur et il travaille très dur », estimait ainsi le coach de Boston. « Étant donné qu’il a pu s’entraîner davantage et obtenir plus de minutes en match dernièrement, c’est le jour et la nuit entre la façon dont il joue en ce moment et la façon dont il jouait en janvier-février. C’est donc très encourageant et ce n’est pas vraiment une surprise qu’il progresse aussi rapidement. »

Et les joueurs des Celtics sont tout aussi séduits par leur jeune coéquipier, qui se donne toujours à fond dès qu’il entre en jeu. À commencer par Jaylen Brown, littéralement fan d’Aaron Nesmith et de son énergie débordante, au point de s’inquiéter pour… les autres !

« Aaron [Nesmith] joue avec la même passion tout au long de l’année », lance d’abord l’arrière/ailier All-Star de Boston. « Et pour être honnête, ce sont probablement les autres joueurs qui sont le plus en danger quand Aaron décolle, joue des coudes et fait ce genre de choses. Donc plutôt que de m’inquiéter pour lui, je m’inquiète surtout de savoir qui il pourrait blesser. Je l’adore, j’aime quand Aaron est sur le terrain. […] Je sais qu’il commet parfois des erreurs, mais il les commet en étant à 110%, donc ça ne me dérange pas. Il joue extrêmement dur et il peut aussi vraiment bien shooter. Tout en défendant, récupérant des rebonds, contrant des tirs et ne ménageant pas ses efforts. Il a vraiment fait un super match [hier soir]. »

Une énergie débordante et contagieuse

C’est pourtant toute l’énergie d’Aaron Nesmith qui a, entre autres, permis aux Celtics de résister au retour progressif des Hornets. Des Hornets menés de 20 points en début de deuxième quart-temps et qui ont réussi à revenir jusqu’à -3 dans le dernier acte. Heureusement, dans le sillage de Jayson Tatum et Jaylen Brown, l’ailier de 21 ans veillait au grain.

En compilant 8 points et 4 rebonds dans les douze dernières minutes de la partie, qu’il a toutes disputées, l’ancien de Vanderbilt a ainsi aidé les siens à achever définitivement Charlotte, dépassé par son énergie et son insouciance.

« Aaron [Nesmith] est le genre de joueurs à littéralement donner son corps pour l’équipe, sur chaque possession, de façon à avoir un impact sur le match », notait de son côté Jayson Tatum. « Il s’efforce de jouer aussi dur que possible, tant qu’il est sur le terrain. Ça ne va jamais passer inaperçu. Nous avons besoin de ça de sa part et c’est ce que nous apprécions chez lui. »