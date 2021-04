A Ma Manière x Air Jordan 3 : c’est le grand jour !

D’abord prévue pour être commercialisée le 30 mars dernier, la petite dernière issue de la collaboration entre « A ma manière », magasin de vêtements de luxe basé à Atlanta, et « Jordan Brand », sort ce mercredi. Il s’agit d’une Air Jordan 3, principalement composée de cuir et de daim, aux coloris plutôt sobres, entre blanc, jaune, gris et une légère teinte de violet foncé.

La petite touche de luxe « made in A ma manière » se trouve aussi dans la doublure intérieure matelassée en satin. On peut également voir le logo Jumpman sur la languette droite et celui d’ « A Ma Manière » sur la languette gauche. Le logo Nike Air est également présent sur le talon.

Son prix a été fixé à 200 dollars. L’ensemble de la collaboration A Ma Maniere x Jordan Brand est à retrouver ici.

(Via KicksOnFire)

