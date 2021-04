Le propriétaire Tilman Fertitta demande de la patience aux fans des Rockets

Le départ à l’issue de la saison de Tad Brown, président des Rockets depuis 2006, confirme que la franchise ferme un chapitre important de son histoire. Il s’ajoute à ceux de Mike D’Antoni, Daryl Morey et James Harden.

Tilman Fertitta, le propriétaire des Rockets, qui avait racheté la franchise en 2017 alors que Houston faisait partie des favoris pour le titre, sait désormais que ces belles années sont terminées et qu’il faut tourner la page et repartir de zéro… ou presque. Il réclame donc désormais de la patience.

« Daryl Morey a tout fait pour gagner le titre ces quatre ou cinq dernières années », rappelle-t-il au Houston Chronicle. « Et ça épuise une franchise car on abandonne tout. Tout le monde savait que cette période était terminée. C’est déjà arrivé à Boston, à Los Angeles, à Dallas ou Miami. Voilà ce qu’il s’est passé. Allons-nous gagner le titre la saison prochaine ? Non. Je ne sais même pas si on va se battre pour les playoffs. Il faut être patient et prendre les bonnes décisions. »

Mais prêt à tout pendant trois ans pour accrocher une nouvelle bannière de champion, Tilman Fertitta sera-t-il lui-même patient ? Très présent ces dernières années, il a justement décidé de prendre de la distance.

« C’est vraiment difficile car je suis compétitif, je déteste perdre. Mais Tad Brown, Rafael Stone (le GM) et même mon fils Patrick me disent que la plus grosse erreur, à l’heure actuelle, c’est d’utiliser tous nos choix de Draft pour être une équipe qui est à 50% de victoires, incapable de gagner le titre ainsi. Mais je déteste tellement perdre que je reste en dehors de tout ça, car j’ai peur de prendre les mauvaises décisions. Je veux gagner aujourd’hui, donc je reste en retrait car ils ont raison et m’en donnent beaucoup d’exemples. »