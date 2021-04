Les Rockets tentent une reconstruction à moyen terme

Le départ de James Harden, la blessure de Christian Wood puis surtout la série de 20 défaites de suite ont tué tous les espoirs d’une saison intéressante pour les Rockets. Cet exercice 2020/21 restera une saison de transition et les dirigeants étaient devant un carrefour important.

Soit prendre la direction du « Process », en enfilant les défaites pour reconstruire sur le long terme via la Draft, soit tenter de construire un effectif équilibré, qui peut se battre à moyen terme. Les Texans, qui avaient déjà écarté la première, ont donc choisi la seconde option, plus intermédiaire.

« L’idée, c’était d’avoir un mélange entre anciens et jeunes », explique le GM Rafael Stone au Houston Chronicle. « On veut faire progresser nos jeunes et on voulait monter une équipe qui puisse le permettre et faciliter les choses. On ne vise pas les playoffs, mais les matches sont importants pour ce groupe. »

Des joueurs avec de l’expérience comme Kelly Olynyk, Avery Bradley, Sterling Brown ou DJ Augustin sont donc arrivés pour encadrer des jeunes pousses comme Kevin Porter Jr, KJ Martin, Jae’Sean Tate ou Christian Wood.

« Ces vétérans sont précieux pour les jeunes »

« On ne tanke pas », souligne Rafael Stone. « Quand on tanke, on peut avoir des joueurs dans son équipe dont on ne veut pas. Dans un transfert, ça peut arriver. Mais nous, on est en position d’avoir des joueurs qui collent avec ce qu’on veut faire car on a déjà des jeunes prometteurs. On a ce qu’il faut dans ce domaine, donc l’intérêt, c’est de les faire grandir. Chaque match compte pour eux. Voilà pourquoi ces vétérans sont précieux pour les jeunes. Et on a pas mal de joueurs qui pourraient revenir la saison prochaine et c’est très bien. »

Ce mélange, auquel il ne faut pas oublier John Wall bien évidemment ou encore Eric Gordon, David Nwaba et Danuel House Jr, actuellement blessés, pourrait dès la saison prochaine permettre aux Texans d’être compétitifs.

Avant la blessure de Christian Wood le 4 février dernier et après le transfert de James Harden mi-janvier, les Rockets avaient gagné six matches de suite, la preuve que cette équipe vaut mieux que son niveau des dernières semaines. Surtout avec des talents comme Kevin Porter Jr.

« Je le fais avec plaisir », explique Avery Bradley, en parlant de son rôle de mentor. « C’est une des raisons pour lesquelles je suis venu ici et que je veux y rester. Je veux relever ce défi. Je crois vraiment que je peux aider ces jeunes et changer leur mentalité, les aider à être professionnel, non seulement sur le parquet mais en dehors aussi. J’espère que je vais avoir de l’impact sur eux. »