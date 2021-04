Evan Fournier de retour ce week-end ?

Arrivé à Boston lors de la « trade dealine » du 25 mars dernier, Evan Fournier a pour le moment passé plus de temps à l’isolement que sur les parquets avec le maillot des Celtics sur le dos.

Depuis le 4 avril dernier, l’arrière est éloigné des parquets et son retour se fait attendre. Il pourrait intervenir d’ici les deux prochains matches de Boston (à Brooklyn puis à Charlotte) d’après Brad Stevens.

« Je ne sais pas s’il pourra jouer ce vendredi soir », a annoncé le coach à Mass Live. « Mais j’ai espoir qu’il soit disponible dimanche. »

Le Français a quitté l’isolement depuis quelques jours et il doit passer une batterie de tests et surtout retrouver une bonne condition physique avant de se relancer.

L’ancien d’Orlando a d’ailleurs échangé avec Jayson Tatum pour évoquer les effets du Covid-19 sur le corps à long terme, puisque l’ailier All-Star a souffert encore quelques semaines après sa contamination.

« Je lui ai parlé un peu de ça », confirme ce dernier au site officiel de la franchise. « Il m’a posé des questions, j’ai répondu sur ce que j’avais ressenti et comment les choses se font quand on revient. Le plus dur, c’est le retour, car on revient d’une longue période d’inactivité et d’un virus bien sûr. J’espère que ça va aller, j’en suis sûr même. »