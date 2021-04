Draft 2021 : Terrence Clarke se tue dans un accident de voiture

La NCAA mais aussi la NBA sont en deuil après l’annonce de la mort de Terrence Clarke, l’arrière de Kentucky, qui venait de s’inscrire à la Draft 2021. Le freshman, coéquipier d’Olivier Sarr, s’est tué dans un accident de voiture du côté de Los Angeles. Il avait 19 ans.

Selon les premiers éléments de l’enquête basés sur les images des caméras de vidéo-surveillance, Terrence Clarke a grillé un feu rouge à vive allure, et il a percuté une voiture avant de toucher un poteau de signalisation, et s’écraser dans un mur. Transporté à l’hôpital, il est décédé sur place, auprès de sa mère.

« Je suis absolument écœuré et j’en suis malade », a réagi l’entraîneur du Kentucky, John Calipari. « Une jeune personne que nous aimions tous vient de perdre la vie trop tôt, une personne qui avait tous ses rêves et ses espoirs devant elle. Terrence Clarke était un gamin incroyable, quelqu’un qui avait quelque chose de plus avec sa personnalité, son sourire et sa joie. Les gens gravitaient autour de lui, et apprendre que nous l’avons perdu est difficile à admettre pour nous tous en ce moment. Nous sommes tous sous le choc. Les coéquipiers et les frères de Terrence l’aimaient et sont absolument anéantis. Ils savent que nous sommes là pour eux, pour tout ce dont ils ont besoin. Je suis en route pour Los Angeles afin d’être auprès de sa mère et de son frère et de les aider autant que possible. Ce sera une période difficile pour tous ceux qui connaissent et aiment Terrence, et je demande que chacun prenne un moment ce soir pour dire une prière pour Terrence et sa famille. Qu’il repose en paix. »

Il s’était entraîné avec plusieurs Celtics

Auteur d’une saison freshman à 9.6 points, 2.6 rebonds et 2.0 passes de moyenne en seulement huit rencontres, en raison d’une blessure à la cheville, Terrence Clarke s’était tout de même inscrit dans la Draft et il avait signé avec Rich Paul, l’agent de LeBron James, qui lui a rendu hommage dans un communiqué, citant un « gamin qui se donnait tout le temps à fond et qui était prêt à réaliser ses rêves. »

Né dans la banlieue de Boston, Terrence Clarke avait fait ses gammes à la Brewster Academy, là où Donovan Mitchell est passé, et il s’était entraîné avec quelques Celtics comme Jaylen Brown, Jayson Tatum et Kemba Walker.

« Je le connaissais. Je le connaissais bien, et même très bien » a réagi le meneur. « C’est très, très, très dur à apprendre. C’est une nouvelle difficile à encaisser. C’était un très bon gamin. Il souriait tout le temps, et il était toujours plein d’énergie. Il était sur le point d’obtenir sa chance. Mes condoléances à sa famille.«