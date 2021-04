Russell Westbrook très fier de sa défense sur Stephen Curry

Sur les 10 derniers matches, les Wizards affichent le 6e meilleur « Defensive Rating » de toute la NBA avec 109.3 points encaissés sur 100 possessions, et cette progression défensive n’est évidemment pas étrangère à leur superbe série de victoires (six de suite) et leur ascension jusqu’à la 10e place de leur conférence, synonyme de « play-in ». Cette nuit, ce sont les Warriors qui se sont cassé les dents sur la défense de Washington, et Russell Westbrook n’était pas peu fier d’avoir limité Stephen Curry à 18 points. Le tout en signant un énième triple-double avec… 20 rebonds (record en carrière) !

« Russ en avait fait sa mission, et son défi était de compliquer les choses pour Steph » confirme Bradley Beal sur NBC, tandis que Scott Brooks rappelle que son meneur de jeu peut parfaitement switcher sur la plupart des joueurs. « Russell a fait du très bon travail. On ne le félicite pas assez pour sa défense alors qu’il peut changer, et il peut défendre sur les postes 1 à 4 comme n’importe qui en NBA. »

« Vous voulez que je coache ? Je peux le faire. J’ai l’impression que je peux tout faire »

Cette nuit, Russell Westbrook a surtout été actif au large pour empêcher Stephen Curry de prendre confiance à 3-points. Il n’a pas hésité à la bousculer, à le gêner sur les déplacements, mais aussi à s’accrocher à lui sur des situations de main à la main. Le fait que Scott Brooks joue avec trois arrières depuis deux rencontres décharge aussi Westbrook d’une partie de la gestion du jeu, et il avait les jambes pour s’occuper en particulier de Curry. Le tout avec l’aide des intérieurs comme Daniel Gafford pour glisser sur les écrans, et gêner les pénétrations.

« Vous savez quoi ? Je pense effectivement que ma défense est sous-estimée » a-t-il répondu à la presse à propos de la déclaration de son coach. « J’ai le sentiment d’être un joueur qui peut tout faire. Défendre, marquer des points… Quel que soit le domaine, il faut s’en occuper. Mon boulot change tous les soirs, et je pense faire partie des joueurs qui peuvent très bien défendre en cas de besoin. Je dois marquer beaucoup de points, je peux le faire. Passer ? Je peux le faire. Prendre des rebonds ? Je peux le faire ? Vous voulez que je coache ? Je peux le faire. J’ai l’impression que je peux tout faire. »

C’est surtout vrai lorsqu’il y a un challenge comme celui de défier le joueur le plus chaud du moment. « Steph était sur une série bouillante, et il joue vraiment bien. J’ai relevé le défi d’entrée pour être certain qu’il ne continue pas sa série contre nous » conclut-il ainsi.

LEXIQUE

Defensive Rating : estimation du nombre de points encaissés par une équipe, sur 100 possessions.