Milwaukee : Mamadi Diakite promu, Justin Jackson complète l’effectif

Non-drafté à sa sortie de Virginia l’année dernière, Mamadi Diakite voulait se faire sa place en NBA, et le Guinéen est en train de réussir son pari. Après avoir signé un « two-way contract » avec les Bucks, il a ainsi intégré la « bulle » de G-League avec le Lakeland Magic, remportant le titre dans l’antichambre de la NBA.

Avec ses 18.5 points, 10.3 rebonds et 2.1 contres de moyenne en G-League, il avait même été nommé dans la meilleure équipe défensive de la « bulle », mais aussi dans la meilleure équipe des rookies.

Depuis le All-Star break, il a intégré la rotation de Mike Budenholzer, pour 2.5 points et 2.3 rebonds de moyenne.

De quoi lui permettre de décrocher un véritable contrat, sur plusieurs saisons. Les modalités n’en sont pas encore connues mais dans ces cas-là, seule la fin de saison actuelle est garantie.

« J’ai plus à prouver, j’ai plus à donner à l’équipe et j’ai plus à montrer aux fans », explique-t-il au Milwaukee Journal Sentinel. « Ce contrat montre qu’ils me font confiance, mais j’ai encore du travail à faire. Je suis quelqu’un qui s’est toujours sorti des situations compliquées et je vais continuer à me battre pour y arriver. »

Cette promotion de Mamadi Diakite (2m06, 24 ans) laissait une place en « two-way contract » chez les Bucks et c’est l’ailier Justin Jackson (2m03, 26 ans), récemment coupé par le Thunder, qui la récupère.