Jabari Parker a bluffé les Celtics !

On ne pensait même plus le revoir sur un terrain cette saison après son passage sans éclat à Sacramento, et voilà que Jabari Parker décroche un contrat de deux ans avec Boston, et il se met en évidence dès son premier match ! Jaylen Brown malade, Brad Stevens décide de lancer sa recrue dans le grand bain à cinq minutes de la fin du 1er quart-temps. Jayson Tatum a besoin de souffler, et c’est Parker, sans le moindre entraînement, qui débarque sur le terrain avec le numéro 20.

Il n’a pas joué depuis le 15 mars, ni marqué le moindre panier depuis le 21 février ! Autant dire qu’on ne s’attend pas à grand chose de sa part, d’autant qu’il perd ses deux premiers ballons ! Mais c’est lui, sur un rebond offensif suivi d’un dunk qui stoppe le 12-0 des Warriors, et c’est encore lui ramasse des miettes en fin de quart-temps pour remettre dedans.

De l’opportunisme en attaque

Mais c’est surtout en fin de 3e quart-temps et au début du 4e que l’ancien ailier des Bucks va se montrer. Son agressivité près du cercle lui permet de dévier des ballons, d’aller chercher des lancers, mais aussi d’enrhumer deux défenseurs pour un superbe panier ligne de fond. Franchement, on est bluffé de le voir jouer comme ça. Et c’est encore lui, opportuniste, qui prend un rebond dans le dos de Kent Bazemore pour récupérer un air ball, et marquer. Résultat, 11 points et 4 rebonds en 16 minutes !

« On avait besoin de points au début du 4e quart-temps » réagit Brad Stevens à propos de sa confiance en Parker. « Il nous a apporté des solutions. En première comme en deuxième mi-temps, il a joué sur la ligne de fond et il s’est appuyé sur ses points forts. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Plus on avancera, plus il comprendra notre défense, et plus on trouvera comme l’utiliser au mieux en attaque comme en défense. »

Drafté la même année que Parker, quatre places derrière lui, Smart est clairement impressionné par cette performance. « On lui a juste dit d’entrer sur le terrain et de donner le maximum » raconte l’arrière de Boston. « On lui a dit qu’on jouerait pour lui, et qu’il n’avait pas à se préoccuper de ça. Juste qu’il se donne à fond. Franchement, on était bouche bée de le voir jouer comme ça. Il ne connaissait pas vraiment les systèmes, et il a simplement joué au basket. Une fois qu’il sera mieux intégré dans les systèmes, et qu’il les apprendra, ça collera encore mieux. Pour une première, il a très bien joué et on est fier de lui ».