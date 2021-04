Jabari Parker rebondit chez les Celtics

À tout juste 26 ans, Jabari Parker va bientôt porter les couleurs d’une sixième équipe en carrière. Et il s’agira carrément de sa sixième en seulement trois ans !

En effet, comme annoncé par The Athletic, le 2e choix de la Draft 2014 a accepté de rejoindre les Celtics pour les deux prochaines années, très probablement pour le minimum salarial (un peu plus de deux millions de dollars, dans ce cas précis).

Coupé par les Kings juste après la « trade deadline », Jabari Parker est finalement parvenu à trouver un nouveau point de chute, au sein du dernier finaliste de la conférence Est. Dans le Massachusetts, le natif de Chicago (14.8 points, 5.7 rebonds et 2.1 passes de moyenne en six saisons et demie en NBA) tentera donc de relancer sa carrière, plombée par deux ruptures d’un ligament croisé du genou gauche (2014 puis 2017).

Vraisemblablement utilisé en sortie de banc, aux côtés d’Evan Fournier, l’ex-prodige de Duke aura ainsi pour mission première d’alimenter la marque, à la sortie de Jayson Tatum et Jaylen Brown. Doté d’un talent offensif indéniable, l’ancien joueur des Bucks a jusqu’à présent toujours été handicapé par ses lacunes en défense, auxquelles il faut désormais ajouter un physique moins explosif que par le passé.

Pour recruter Jabari Parker, The Athletic précise en revanche que Boston a dû libérer une place dans son effectif et s’est, par conséquent, séparé de Moritz Wagner. Récupéré à la « trade deadline », dans le cadre de cet échange entre les Celtics, les Bulls et les Wizards impliquant également Daniel Theis, Troy Brown Jr. ou encore Daniel Gafford, l’intérieur allemand est apparu à neuf reprises avec les C’s cette saison, pour des moyennes faméliques (1.2 point et 2.1 rebonds, en sept minutes de jeu).