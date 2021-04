Avec un immense Jaylen Brown, les Celtics sont reçus 5 sur 5 face aux Lakers

Dans le sillage d’un Jaylen Brown agressif qui marque 10 des 18 premiers points de son équipe, les Celtics prennent immédiatement 14 longueurs d’avance alors que les Lakers entament la rencontre à 2/11 aux tirs (18-4) ! Seule l’entrée de Talen Horton-Tucker (19 points, 7 rebonds, 7 passes) permet à Los Angeles de limiter la casse. L’arrière marque lui aussi dix points et malgré leur maladresse, les Lakers réduisent leur retard de moitié (31-23).

Le deuxième cinq de Frank Vogel se met au diapason d’Horton-Tucker. Montrezl Harrell et Alex Caruso alimentent la marque et profitent des balles perdues des Celtics pour revenir à -4 (40-36).

Les Lakers n’ont toutefois aucune solution pour stopper Jaylen Brown et Jayson Tatum. Le premier continue son festival et il marque onze points à 100% de réussite alors que son compère fait mouche de loin. Bien épaulé par Tristian Thompson et Kemba Walker, ils font de nouveau le break juste avant la pause (61-48).

La défense des Lakers prend l’eau

Décevants en première mi-temps, Kyle Kuzma et Marc Gasol (18 points) se réveillent en troisième quart-temps. Le pivot espagnol trouve une seconde jeunesse et fait 3/3 de loin alors que Kyle Kuzma ajoute lui deux tirs primés pour ramener les Lakers à -7 (82-75).

Marcus Smart relance Boston mais c’est une nouvelle fois Jaylen Brown qui fait payer la défense californienne.

Il marque encore onze points de suite à cheval sur la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième pour permettre aux Celtics de répondre par un 19-4 qui met les Lakers dans les cordes (101-79). Payton Pritchard prend le relais et les hommes de Brad Stevens enfoncent le clou face à des locaux complètement dépassés.

On se dit que le match est plié, mais Ben McLemore profite du « garbage time » pour insuffler un 14-0 à Boston et forcer Brad Stevens à relancer ses titulaires avec moins de deux minutes à jouer (115-110). Mais comme depuis le début du match, c’est Jaylen Brown qui stoppe l’hémorragie pour finalement valider la victoire de ses troupes (121-113). C’est la 5e de suite, et les Celtics reviennent à la hauteur des Hawks à la 4e place de la conférence Est.